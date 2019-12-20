31-річна соліст ВІА Гри Еріка Герцег мріє отримати пропозицію руки і серця перед Новим роком

Про це пише Стархіт.

Зараз в соціальних мережах активно обговорюють чутки про можливий роман співачки Еріки Герцег з продюсером ВІА Гри Костянтином Меладзе.

Сама ж солістка ці чутки спростовує і стверджує, що вони заважають її особистому життю.

Еріка Герцег, як відомо, зараз зустрічається з якимось бізнесменом Михайлом, однак пара не афішує свої стосунки на публіці.

В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що мріє отримати пропозицію руки і серця на Новий рік.

«Так, звичайно, чекаю на пропозиції. Якщо воно надійде на Новий рік, то вже через три дні або максимум через місяць вийду заміж. Не знаю, чи слухає він мене зараз. Але сподіваюся, Міша», - впевнено заявила 31-річна солістка ВІА Гри.

Як відомо, чутки про можливий роман Еріки Герцег і Костянтина Меладзе почали з'являтися після того, як в мережі звернули увагу на зовнішню схожість солістки ВІА Гри з законною дружиною композитора. Сама ж Віра Брежнєва ці домисли неодноразово висміювала і стверджувала, що в їхній родині все добре.

Однак зоряну пару дуже рідко бачать на публіці. Навіть на презентації лінійки взуття, створенням якої займалася Віра Брежнєва, не з'явився відомий композитор і продюсер. Тому медіа продовжують підігрівати чутки про можливий роман Герцег і Меладзе.

Сама ж Еріка Герцег в коментарі журналістам заявила, що з Костянтином Меладзе її пов'язують лише ділові відносини.

«Я все життя мріяла зустріти свою любов - розумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала два роки тому на Новий рік, і воно тут же збулося! Я дуже люблю його і ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя», - заявила солістка гурту, мало не заплакавши перед журналістами.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.