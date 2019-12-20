"Навколо як у фільмі "Гаррі Поттер"

Російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників своїм вбранням - такого від неї не чекав ніхто

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото на фоні святкового "новорічного куточка". Настя з'явилася в неймовірно спокусливому брючному костюмі соковитого синього кольору. Традиційно, балерина випрямила спинку і відвела руку вбік. Волосся, як завжди, зірка зібрала в пучок, а також доповнив образ ніжний макіяж. На задньому фоні в кадрі з'явився дивовижний різдвяний декор - наче з казки: біле крісло, невеликий круглий столик з білою скатертиною, розкішний навіс-намет з гірляндами та кулями, а також різноманітні оригінальні прикраси.

"Як же я люблю передноворічний час!🙏🌲 Коли все навколо так красиво прикрашене і задекоровано!🙏🌺 Чарівна атмосфера 😊 І я дуже люблю вогники 💥 А Ви прикрашаєте свої будинки та заклади?🐣", - підписала знімок Волочкова.

Коментуючі не змогли залишитися осторонь від цього чудового фото, зазначивши, що нарешті Настя одягла щось пристойне.

"Анастасія ви виглядаєте чудово 🔥"

"Анастасія, на цій фотографії Ви дуже елегантна, красива! Костюм підкреслює Вашу фігуру! А колір вбрання Вас освіжає!"

"Оооо, навіть дивно бачити в норм вбранні. Йде тобі. Навіть дуже"

"Костюм Дуже підкреслює всі достоїнства фігури👍🏻і приховує недоліки! Вдалий наряд👍🏻😊"

"Ура Настя нарешті! Ось можете ж👍🏻 і без декольте до пупа і шпагату. Ось тут ви шикарна і красивий наряд і відповідає погоді))"

"Навколо як у фільмі "Гаррі Потер"😂👍"

"Яка ви дорога в костюмі! Браво красі!"

Раніше ми повідомляли, Настя поділилася в мережі фото свого маєтку, зокрема, вона похвалилася внутрішнім оздобленням. Проте, один з кадрів зібрав багато обурених відгуків - у вазі з фруктами шанувальники помітили зіпсований банан.

"якщо б банан між яблуками поклала Лола - взагалі б Красу була!", "і при тому млявий банан ))))", "котрі доживають фрукти(", "У вас там банан з яблуком доживають", "Печаль.. Після стількох концертів на розрив один млявий букетик..🤔 А де вагони троянд?..", "Колгоспний шик😂😂😂 як в готелі Єгипту 😂😂 ще й банан чорний 😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній