Російська співачка Алла Пугачова ретельно стежить за зовнішнім виглядом і зовсім не виглядає на 70 років

Один з косметологів вирішив розкрити секрет молодості зірки. Так, за його словами, примадонна, ймовірно, "зашила" імплант собі в підборіддя, щоб зробити його більш круглим.

Також, артистка зробила уколи ботоксу в губи, щоб моделювати їх форму, пише womanhit . Можливо, зірка вставила філлери в області губ.

Форму овалу обличчя і носа Пугачової також утримують філлери.

Крім того, фахівці думають, що співачка зробила собі ультразвуковий ліфтинг обличчя. Також артистка могла видалити зайву шкіру, що з'явилася після схуднення.

Раніше ми писали, що дієтолог і подруга примадонни, Аліна Редель, розповіла, що примадонна перестала їсти солоне і солодке. Як зазначила фахівець, раз в тиждень артистка робить розвантажувальний день. Саме така дієта допомогла зірці скинути зайву вагу.

Нагадаємо, нещодавно Пугачова зустрілася з поетесою Вікторією Ворониною. Артистка вибрала чорний наряд - штани, футболку і жакет.

Фото розлетілося по фан-групах Пугачової. Так один з постів зібрав за два дні понад 2000 лайків та коментарів. Деякі користувачі мережі звернули увагу на перуку.

"Ця зачіска спотворює тебе", "Зніми свою куделю", "З добрим ранком! Алла Борисівна, приберіть дійсно цей пучок з голови", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо також, що Пугачова намагається довести все до досконалості, через що у неї можуть виникати труднощі і непорозуміння з колегами.

Про те, що у Алли Борисівни важкий характер, розповів 47-річний режисер Єгор Дружинін, який допомагав ставити прощальні концерти в Мінську та Москві.

За словами Дружиніна, артистку практично неможливо задовольнити. Режисер відверто зізнався, що у Примадонни занадто високі запити в плані роботи, вона постійно самовдосконалюється.

Раніше повідомлялося, що Пугачова не прийшла на похорон колишнього мера Москви Юрія Лужкова.

Покійний Юрій Лужков чимало часу провів з примадонною, але після відставки їхні стосунки припинилися.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав: "в таких образах..."

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