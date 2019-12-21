Российская певица Алла Пугачева тщательно следит за внешним видом и совершенно не выглядит на 70 лет

Один из косметологов решил раскрыть секрет молодости звезды. Так, по его словам, примадонна, вероятно, "зашила" имплант себе в подбородок, дабы сделать его более круглым.

Также, артистка сделала уколы ботокса в губы, чтобы моделировать их форму, пишет womanhit . Возможно, звезда вставила филлеры в области губ.

Форму овала лица и области носа Пугачевой также удерживают филлеры.

Кроме того, специалисты думают, что певица сделала себе ультразвуковой лифтинг лица. Также артистка могла удалить лишнюю кожу, появившуюся после похудения.

Ранее мы писали, что диетолог и подруга примадонны, Алина Редель, рассказала, что примадонна перестала есть соленое и сладкое. Как отметила специалист, раз в неделю артистка делает разгрузочный день. Именно такая диета помогла звезде сбросить лишний вес.

Напомним, недавно Пугачева встретилась с поэтессой Викторией Ворониной. Артистка выбрала черный наряд - обтягивающие брюки, футболку и жакет.

Фото разлетелось по фан-группам Пугачевой. Так один из постов собрал за два дня боле 2000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети обратили внимание на парик.

"Эта прическа уродует тебя", "Сними свою куделю", "С добрым утром! Алла Борисовна, уберите действительно этот пучок с головы", - написали пользователи сети.

Напомним также, что Пугачева пытается довести все до совершенства, из-за чего у нее могут возникать трудности и недопонимание с коллегами.

О том, что у Аллы Борисовны трудный характер, рассказал 47-летний режиссер Егор Дружинин, который помагал ставить прощальные концерты в Минске и Москве.

По словам Дружинина, артистку практически невозможно удовлетворить. Режиссер откровенно признался, что у Примадонны слишком высокие запросы в плане работы, она постоянно самосовершенствуется.

Ранее сообщалось, что Пугачева не пришла на похороны бывшего мэра Москвы, Юрия Лужкова.

Покойный Юрий Лужков немало времени провел с примадонной, но после отставки их отношения прекратились.

Напомним, что Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал: "в таких образах..."

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео: "Как ребенок"

Также Politeka писала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит: "Вам же нельзя!"