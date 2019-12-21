Российская певица Алла Пугачева тщательно следит за внешним видом и совершенно не выглядит на 70 лет
Один из косметологов решил раскрыть секрет молодости звезды. Так, по его словам, примадонна, вероятно, "зашила" имплант себе в подбородок, дабы сделать его более круглым.
Также, артистка сделала уколы ботокса в губы, чтобы моделировать их форму, пишет
Форму овала лица и области носа Пугачевой также удерживают филлеры.
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Кроме того, специалисты думают, что певица сделала себе ультразвуковой лифтинг лица. Также артистка могла удалить лишнюю кожу, появившуюся после похудения.
Ранее мы писали, что диетолог и подруга примадонны, Алина Редель, рассказала, что примадонна перестала есть соленое и сладкое. Как отметила специалист, раз в неделю артистка делает разгрузочный день. Именно такая диета помогла звезде сбросить лишний вес.
Напомним, недавно Пугачева встретилась с поэтессой Викторией Ворониной. Артистка выбрала черный наряд - обтягивающие брюки, футболку и жакет.
Фото разлетелось по фан-группам Пугачевой. Так один из постов собрал за два дня боле 2000 лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети обратили внимание на парик.
"Эта прическа уродует тебя", "Сними свою куделю", "С добрым утром! Алла Борисовна, уберите действительно этот пучок с головы", - написали пользователи сети.
Напомним также, что Пугачева пытается довести все до совершенства, из-за чего у нее могут возникать трудности и недопонимание с коллегами.
О том, что у Аллы Борисовны трудный характер, рассказал 47-летний режиссер Егор Дружинин, который помагал ставить прощальные концерты в Минске и Москве.
По словам Дружинина, артистку практически невозможно удовлетворить. Режиссер откровенно признался, что у Примадонны слишком высокие запросы в плане работы, она постоянно самосовершенствуется.
Ранее сообщалось, что Пугачева не пришла на похороны бывшего мэра Москвы, Юрия Лужкова.
Покойный Юрий Лужков немало времени провел с примадонной, но после отставки их отношения прекратились.
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