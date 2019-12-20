Алла Пугачова залишилася в плюсі після презентації кіноверсії свого ювілейного концерту

Як передає Politeka.net, про це у своєму блозі написала Олена Міро.

Як відомо, в соціальних мережах ходять чутки, що фільм примадонни Алли Пугачової з тріском провалився в прокаті.

Але Олена Міро не сумнівається, що Алла Пугачова тільки виграла від цієї ситуації.

"Усе за законами жанру. Одні звинувачують інших, але обидві сторони – л*хи. Вони так і не в'їхали, на чому заробила хитра баба", - у звичній для себе манері написала блогер.

Блогер припустила, що у кіноверсії ювілейного концерту був серйозний покровитель, а сама Алла Пугачова не ставила перед собою мету заробити гроші в прокаті.

"Схема, на мій скромний погляд, виглядає моторошно і в дусі нашого часу. Грошей на фільм "Той самий концерт" хтось дав. Всім заплатили: і операторам, і костюмерам, та освітлювачам. І, звичайно ж, головної героїні фільму – дарма, чи що, на сцені чмихав? Їй дали основний гонорар з грошей, кимось щедро отстегнутых", - припустила Міро у своєму блозі.

"Що там буде з кіно в прокаті, нікого рівним рахунком не колихав. Та нехай хоч ніхто не подивиться, нехай на сеанс не прийде жоден глядач. Гроші вже попилены, і всі дуже задоволені", – емоційно підсумувала Олена Міро.

Раніше ми повідомляли про те, що Аллу Пугачову жорстко рознесли за творчість. Зокрема, російський критик Сергій Сосєдов різко висловився про творчість російської примадонни і розніс її останній фільм "Той самий концерт", який зібрав у прокаті 30 мільйонів.

Відомий критик також засумнівався в якості музичних композицій, які присутні в картині, що зібрала в прокаті нібито 30 мільйонів рублів.

"Вона не в тій формі, щоб співати, хоча мені говорили, що були хороші пісні, але я їх не чув. Мені досить "гопнических" пісень типу "не вчи мене жити" або там "копієчку на телогреечку" — це гопник співає. Таке непристойно співати в 70 років. Мені цього достатньо матеріалу, щоб не ходити на цей фільм. Може, вона й заспівала щось хороше, але я не вірю їй як художник", — емоційно заявив Сосєдов.

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