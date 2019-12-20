Алла Пугачова залишилася в плюсі після презентації кіноверсії свого ювілейного концерту

Як передає Politeka.net, про це у своєму блозі написала Олена Міро.

Як відомо, в соціальних мережах ходять чутки, що фільм примадонни Алли Пугачової з тріском провалився в прокаті.

Алла Пугачова

Але Олена Міро не сумнівається, що Алла Пугачова тільки виграла від цієї ситуації. 

Популярні новини зараз

Івлєєва з "Орла і Решки" спотворила себе різкою зміною іміджу: нові фото вражають

"Двійнята": в сім'ї Пугачової приголомшили вагітністю

Седокова безсоромно побешкетувала вночі в клубі: "Та хоч не облизуй!"

Тіна Кароль спустила сукню і показала розкішні форми у сміливій позі: "це треба бачити"
Показати ще

"Усе за законами жанру. Одні звинувачують інших, але обидві сторони – л*хи. Вони так і не в'їхали, на чому заробила хитра баба", - у звичній для себе манері написала блогер.

Блогер припустила, що у кіноверсії ювілейного концерту був серйозний покровитель, а сама Алла Пугачова не ставила перед собою мету заробити гроші в прокаті.

"Схема, на мій скромний погляд, виглядає моторошно і в дусі нашого часу. Грошей на фільм "Той самий концерт" хтось дав. Всім заплатили: і операторам, і костюмерам, та освітлювачам. І, звичайно ж, головної героїні фільму – дарма, чи що, на сцені чмихав? Їй дали основний гонорар з грошей, кимось щедро отстегнутых", - припустила Міро у своєму блозі.

"Що там буде з кіно в прокаті, нікого рівним рахунком не колихав. Та нехай хоч ніхто не подивиться, нехай на сеанс не прийде жоден глядач. Гроші вже попилены, і всі дуже задоволені", – емоційно підсумувала Олена Міро.

Максим Галкін, Алла Пугачова

Раніше ми повідомляли про те, що Аллу Пугачову жорстко рознесли за творчість. Зокрема, російський критик Сергій Сосєдов різко висловився про творчість російської примадонни і розніс її останній фільм "Той самий концерт", який зібрав у прокаті 30 мільйонів.

Відомий критик також засумнівався в якості музичних композицій, які присутні в картині, що зібрала в прокаті нібито 30 мільйонів рублів.

"Вона не в тій формі, щоб співати, хоча мені говорили, що були хороші пісні, але я їх не чув. Мені досить "гопнических" пісень типу "не вчи мене жити" або там "копієчку на телогреечку" — це гопник співає. Таке непристойно співати в 70 років. Мені цього достатньо матеріалу, щоб не ходити на цей фільм. Може, вона й заспівала щось хороше, але я не вірю їй як художник", — емоційно заявив Сосєдов.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

Також Politeka писала, що  дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».