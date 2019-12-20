Алла Пугачева осталась в плюсе после презентации киноверсии своего юбилейного концерта

Как передает Politeka.net, об этом в своем блоге написала Лена Миро.

Как известно, в социальных сетях ходят слухи, что фильм примадонны Аллы Пугачевой с треском провалился в прокате.

Но Лена Миро не сомневается, что Алла Пугачева только выиграла от этой ситуации.

"Все по законам жанра. Одни обвиняют других, но обе стороны – л*хи. Они так и не въехали, на чем заработала хитрая бабка", - в привычной для себя манере написала блогер.

Блогер предположила, что у киноверсии юбилейного концерта был серьезный покровитель, а сама Алла Пугачева не ставила перед собой цель заработать деньги в прокате.

"Схема, на мой скромный взгляд, выглядит жутко и в духе нашего времени. Денег на фильм "Тот самый концерт" кто-то дал. Всем заплатили: и операторам, и костюмерам, и осветителям. И, конечно же, главной героине фильма – зря, что ли, на сцене пыхтела? Ей дали основной гонорар из денег, кем-то щедро отстегнутых", - предположила Миро в своем блоге.

"Что там будет с кино в прокате, никого ровным счетом не колыхало. Да пусть хоть никто не посмотрит, пусть на сеанс не придет ни один зритель. Деньги уже попилены, и все очень довольны", – эмоционально подытожила Лена Миро.

Ранее мы сообщали о том, что Аллу Пугачеву жестко разнесли за творчество. В частности, российский критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве российской примадонне и разнес ее последний фильм "Тот самый концерт", который собрал в прокате 30 миллионов.

Известный критик также засомневался в качестве музыкальных композиций, которые присутствуют в картине, собравшей в прокате якобы 30 миллионов рублей.

"Она не в той форме, чтобы петь, хотя мне говорили, что были хорошие песни, но я их не слышал. Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм. Может, она и спела что-то хорошее, но я не верю ей как артистке", — эмоционально заявил Соседов.

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