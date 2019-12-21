Дочка українського продюсера Ірини Горової, Наталя, написала зворушливий пост матері

Відомо, що 20 грудня зірка святкує 42-ий день народження, пише Рoliteka.net. Наталя, яку в свій час удочерив ще тоді чоловік Ірини, Потап, присвятила милий пост матері, розмістивши кілька спільних фото.

Так, Наталя показала архівні знімки з Іриною, а також один сучасний. На останньому продюсер і її дочка позують у сукнях на тонких бретельках, поверх яких надіті сіточки.

"Мамочко! Я так тебе люблю! Скільки ж ти мені дала всього в житті! Я обожнюю тебе за яскраві спогади з дитинства!💛... Завдяки тобі і всій родині я така, яка є", - написала Наталя.

В кінці Наталія зізнається, що рада працювати і жити з матір'ю, розділяти радість і позитивні емоції.

Майже за 10 хвилин пост дівчини зібрав понад 600 лайків та багато коментарів.

"Третє фото взагалі дуже миле💜", "❤️ як красиво ... З днем народження велику жінку! 💕", "З Іменинницею!! Міцного здоров'я мамы і нескінченного щастя❤️😘 Ви прекрасні❤️❤️❤️", "Круті фотки 👍", "❤️❤️❤️", "З іменинницею 😍", "Ви так схожі!😍 З Днем Народження @gorovaya_irina 💚", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, недавно дочь Потапа розповіла, що щодня отримує повідомлення, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

Дівчина вважає, що це несмішно, зазначивши - сім'я найважливіше в житті.

Раніше ми писали, що Наташа Горова опублікувала яскраве фото у себе на сторінці.

Дівчина показала себе у красивій прозорій сукні. Фотографію вона опублікувала чорно-білу. Як можна помітити, Наташа без білизни, а в руках тримає телефон.

Фанати тут же залишили масу хвалебних коментарів під знімком.

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