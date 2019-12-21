Дочь украинского продюсера Ирины Горовой, Наталья, написала трогательный пост матери
Известно, что 20 декабря звезда празднует 42-ой день рождения, пишет Рoliteka.net. Наталья, которую в свое время удочерил еще тогда муж Ирины, Потап, посвятила милый пост матери, разместив несколько совместных фото.
Так, Наталья показала архивные снимки с Ириной, а также один современный. На последнем продюсер и ее дочь позируют в платьях на тонких бретельках, поверх которых надеты сеточки.
"Мамочка! Я так тебя люблю! Сколько же ты мне дала всего в жизни! Я обожаю тебя за яркие воспоминания из детства!💛... Благодаря тебе и всей семье я такая, какая есть", - написала Наталья.
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В конце Наталья признается, что рада работать и жить с матерью, разделять радости и позитивные эмоции.
Почти за 10 минут пост девушки собрал более 600 лайков и много комментариев.
"Третье фото вообще очень милое💜", "❤️ как красиво ... С днем рождения великую женщину! 💕", "С Именинницей!! Крепкого здоровья мамуле и бесконечного счастья❤️😘 Вы прекрасны❤️❤️❤️", "Крутые фотки 👍", "❤️❤️❤️", "С именинницей 😍", "Вы так похожи!😍 С Днём Рождения @gorovaya_irina 💚", - написали пользователи сети.
Напомним, недавно дочь Потапа рассказала, что каждый день получает сообщения, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.
Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.
Девушка считает, что это несмешно, отметив - семья самое важное в жизни.
Ранее мы писали, что Наташа Горовая опубликовала яркое фото у себя на страничке.
Девушка показала себя в красивом прозрачном платье. Фотографию она опубликовала черно-белую. Как можно заметить, Наташа без белья, а в руках держит телефон.
Фанаты тут же оставили массу хвалебных комментариев под снимком.
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