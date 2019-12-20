Зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину

Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників знімком, на якому вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готовяились до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Як відомо, група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування.

цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину. Зірка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям. При цьому вона тримала в руці невеликий букет, а сама привітно усміхалася.

«Обожнюю гастролі і роботу свою😈💐! PS: куди йти? Що дивитися? (Крім очевидного, я все-таки вже не перший раз в Стамбулі)», – пише Вікторія.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«Краса👍👍👍👍», «На яхті прокотитеся ⛵ 🤗 не всі ж час на суші. З моря теж красиві види», «наша Красунька!!!», «Кроси - вогонь!😉», «Так це Ви Вікторія співаєте пісню-Одного разу..??😮», «про боже .. людина запитує куди піти.. а у відповідь один марення або туристичні місця... парк мініатюрки, піднятися на вежу галату, океанаріум в азії, погуляти по парку біля аеропорту ататюрка», «Йди на ринок спецій, і представляйся Наташею:)) витівки забезпечені 😁», «Це Феррарі ....ні це Бенлі))😂🔥😎», «Азик розповість 😂».

Раніше ми писали, що група приступила до масштабного туру, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування. Схоже, це дійсно так, адже Вікторія продемонструвала дивно струнке тіло поруч з відомою артисткою - Іриною Білик.

Справа в тому, що Ірина надала групі «Неангелів» свою пісню, чим немало здивувала соціальні мережі. До речі, вид артистки не менше здивував шанувальників:

«Ірина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капець. Ледве впізнала. Який жах😓😓😓 Вона себе бачить взагалі???😱», «Ой, що з жінкою?», «Ірин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Віка,а ти що перуку одеваеш на концертах», «Краса🔥🔥🔥💗💖💖».

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