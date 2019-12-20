Звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию

Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников снимком, на котором она сверкнула похудевшей фигурой в пикантном наряде

Артистка решила в этот раз не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа. Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовяились к предстоящим концертам, сообщает Politeka.

Как известно, группа активно выступает, ездить по городам и дает множество выступлений, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании.

В этот раз звезда показала себя в естественном виде во время поездки в Турцию. Звезда позировала без макияжа и с распущенными волосами. При этом она держала в руке небольшой букет, а сама приветливо улыбалась.

«Обожаю гастроли и работу свою😈💐! PS: куда идти? Что смотреть? (Кроме очевидного, я все-таки уже не первый раз в Стамбуле)», – пишет Виктория.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное:

«Красота👍👍👍👍», «На яхте прокатитесь ⛵ 🤗 не всё ж время на суше. С моря тоже виды красивые», «Милашка наша!!!», «Кроссы - огонь!😉», «Так это Вы Виктория поете песню-Однажды..??😮», «о боже .. человек спрашивает куда пойти.. а в ответ один бред или туристические места... парк миниатюрк, поднятся на башню галату, океанариум в азии, погулять по парку возле аэропорта ататюрка», «Иди на рынок специй, и представляйся Наташей:)) шалости обеспечены 😁», «Это Феррари ....нет это Бенли))😂🔥😎», «Азик расскажет 😂».

Ранее мы писали, что группа приступила к масштабному туру, но при этом старается не забывать о спорте и правильном питании. Похоже, это действительно так, ведь Виктория продемонстрировала удивительно стройное тело рядом с известной артисткой - Ириной Билык.

Дело в том, что Ирина предоставила группе «НеАнгелов» свою песню, чем не мало удивила социальные сети. К слову, вид артистки не менее озадачил поклонников:

«Ирина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капец. Едва узнала. Какой ужас😓😓😓 Она себя видит вообще???😱», «Ой, что с женщиной?», «Ирин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Вика,а ты что парик одеваеш на концертах», «Красота🔥🔥🔥💗💖💖».

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