Зірка фільму про агента 007 Джеймса Бонда, Клодін Оже, померла на 78 році життя

Відомо, що майбутня актриса завоювала титул "Міс Франція" у 1958 році, пише Рoliteka.net. Її вродою захоплювалися мільйони. Через деякий час дівчина представляла свою країну на конкурсі "Міс світу", де в підсумку посіла друге місце.

Далі дівчину запросили на роль у фільмі про Джеймса Бонда "Кульова Блискавка", де вона виконала роль французької дівчини агента.

Таким чином, зігравши у фільмі з Шоном Коннері, вона стала першою француженкою, яку запросили на роль дівчини Бонда.

Клодін Оже пізніше з'явилася в італійському детективному серіалі "Спрут". Всього зірка знялася у 79 фільмах і серіалах ("Христина", "Залізна маска" та інші), а у 1995 році оголосила про завершення кар'єри.

Дані про день смерті актриси різняться. Одні ЗМІ пишуть, що зірка померла 18 грудня, інші - днем пізніше.

Також, за інформацією зарубіжних видань, жінка померла після тривалої хвороби.

Нагадаємо, навесні цього року померла британська актриса Таня Малє, яка зіграла роль дівчини Бонда в одній з численних частин бондіани.

Актрисі було 77 років. У 1964 році вона зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі «Голдфінгер». Її партнером по зйомках був Шон Коннері.

А влітку на 82-му році життя помер британський актор Брайан Маршалл, який прославився завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда.

«Так сумно, що мій дорогий старий приятель Брайан Маршалл покинув нас. Чудовий актор — він був настільки хороший, що ви ніколи не помічали, наскільки він хороший. Він був цінним другом. Його роботи — зразки класичного британського і австралійського телебачення. Вперед, Дорогий Брайан!», — написала агент артиста Еста Чархам.

Раніше ми писали, що зйомки нової серії «бондіани» були відкладені на невизначений термін, оскільки головний актор отримав серйозну травму.

Відомо, що виконавець ролі Джеймса Бонда, Деніел Крейг, впав і отримав травму ноги. Щоб зробити рентгенівські знімки, його відвезли в США. Це призвело до призупинення знімального процесу.

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