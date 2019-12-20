Тепер у зірки тільки один продюсер

Російська співачка Нюша зізналася, як в юному віці їй довелося залишитися наодинці з продюсером

Про це вона розповіла в ефірі програми "Ходять чутки" на Youtube, передає Politeka.net.

За її словами, їй тоді було 12-13 років і вона вже займалася написанням пісень. Але батько не міг її продюсувати, оскільки втратив власну студію.

"Так як для мене він завжди хотів самого кращого, став сам ходити по продюсерам, пропонуючи їм мій матеріал. У декількох з них згодом я проходила міні-кастинг. І одного разу сталася ситуація, про яку я хочу розповісти, щоб інші дівчата, приходячи в шоу-бізнес, не потрапляли в цю пастку", – згадує співачка Нюша.

Зірка також розповіла, що один раз з батьком вони приїхали на студію до продюсера. Через якийсь час він попросив батька залишити їх наодинці, щоб зрозуміти, як дівчинка поводиться без дорослих.

"Ми провели вдвох кілька хвилин: спочатку просто розмовляли, а потім він попросив роздягнутися. Я знала, що на кастингах дівчата роздягаються до купальників, щоб оцінили їх фігуру. Але він попросив догола – зняти кофточку і нижню білизну", - судорожно уточнила російська співачка.

Продюсер, у свою чергу, почав її заспокоювати і говорив: "Уяви, що я доктор...".

"І хоча він пальцем до мене не доторкнувся, а просто дивився, те, що сталося, було мені дуже неприємно", – додала вона.

Підсумовуючи, співачка заявила, що довгий час зберігала це в собі, але пізніше зізналася батькові за цей інцидент.

"Я довгий час зберігала це в собі, але потім все ж зізналася татові. Він був у шоці. Я не знаю, що відбувалося далі, але це обернулося для мене серйозними психологічними розладами, з якими я, на щастя, вже впоралася", - підсумувала вона в ефірі програми.

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