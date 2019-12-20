56-річна російська співачка Лоліта Мілявська вразила своїм зовнішнім виглядом і експериментами з косметикою

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася відео, в якому розповідає шанувальникам, що їй подарували напередодні Нового року. Артистка вирішує відразу випробувати косметику, чим ввела фанатів в якийсь ступор. В кадрі Лоліта постала в халатику бежевого кольору з великим кулоном на шиї, але злегка в "пошарпаному" вигляді.

"Кому потрібні подарунки до Нового Року? НедороГо😘😎👻 Всю інформацію ви можете знайти в інтернеті! І як правило - Ніяких фільтрів! ✌️", - підписала ролик зірка.

Коментуючі покартали Лоліту за те, що вона користується неперевіреною косметикою. А деякі запідозрили співачку в тому, що вона п'яна.

"Рекламуєте те що не перевірено! В око попало , так і по*ер... мда... а якщо це кислота?! Заради грошей робите це?! У вас і так достатньо їх, що б не рекламувати те що не перевірено! Дивні люди взагалі - артисти"

"Ну і подарунок.... 🤣🤣🤣 Якщо ви, люба моя, не змогла дістати намертво приклеєні парфуми.. ...то мужики точно не дістануть... 🤣"

"Мені здається, що всі вирішили з Вашої сторіс, що...Дід мороз це і є ви і всі чекають подарунки, це пі*єц, навіть не соромляться...🍴"

"Лоліта! Тільки ти могла на собі перевірити досліди бюджетної косметики. Спасибі за таку рубрику. 👌 Гідно поваги. 👏💓"

"Тільки не пробуйте її, раптом це вороги і виросте борода...і ...уй!!!"

"П'яна,чи що?"

"У Лоліти ніби посмішка на обличчі, радість і достаток сяють в її погляді, але я цієї людини дуже боюся і уявляю як вона може легко схопити качалку і вдарити її куди заманеться!!!!!"

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорювали образ Лоліти на новорічному концерті. В основному користувачі зійшлися на тому, що "снігуронька вже не та".

Мілявська вийшла на сцену концерту "Нового радіо" у верхньому одязі, але зате з відкритими ногами. Вона не стала переодягатися для виходу на сцену. Зірка, яка називає себе жінкою без комплексів, так і з'явилася перед глядачами.

Лоліта впевнено заявила: "Нехай я вийшла не в концертному костюмі, але подивіться, які про**** ноги".

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