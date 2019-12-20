56-летняя российская певица Лолита Милявская поразила своим внешним видом и экспериментами с косметикой

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм звезда поделилась видео, в котором рассказывает поклонникам, что ей подарили накануне Нового года. Артистка решает сразу испробовать косметику на себе, чем ввела фанатов в некий ступор. В кадре Лолита предстала в халатике бежевого цвета с большим кулоном на шее, но слегка в "потрепанном" виде.

"Кому нужны подарки к Новому Году? НедороГо😘😎👻 Всю информацию вы можете найти в интернете! И как обычно - Никаких фильтров! ✌️", - подписала ролик звезда.

Комментирующие пожурили Лолиту за то, что она пользуется непроверенной косметикой. А некоторые заподозрили певицу в том, что она пьяна.

"Рекламируете то что не проверено! В глаз попало , да и по*ер... мда... а если это кислота?! Ради денег делаете это?! У вас же и так достаточно их, что бы не рекламировать то что не проверено! Странные люди вообще- артисты"

"Ну и подарок.... 🤣🤣🤣 Если вы, дорогая моя, не смогла достать приклеенные намертво духи.. ...то мужики точно не достанут... 🤣"

"Мне кажется что все решили из Вашей сторис, что...Дед мороз это вы и все ждут подарки, это пи*ец, даже не стесняются...🍴"

"Лолита! Только ты могла на себе проверить опыты бюджетной косметики. Спасибо за такую рубрику. 👌 Достойно уважения. 👏💓"

"Только не пробуйте ее, вдруг это враги и вырастит борода...и ...уй!!!"

"Пьяная,что ли?"

"У Лолиты вроде улыбка на лице, радость и довольство сияют в её взоре, но я этого человека очень боюсь и представляю как она может легко схватить скалку и ударить ей куда заблагорассудится!!!!!"

Ранее мы сообщали, в сети активно обсуждали образ Лолиты на новогоднем концерте. В основном пользователи сошлись на том, что "снегурочка уже не та".

Милявская вышла на сцену концерта "Нового радио" в верхней одежде, но зато с открытыми ногами. Она не соизволила переодеваться для выхода на сцену. Звезда, которая называет себя женщиной без комплексов, так и появилась перед зрителями.

Лолита уверенно заявила: "Пусть я вышла не в концертном костюме, но посмотрите, какие о**** ноги".

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