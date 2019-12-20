Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Сєдокова показала старшу дочку Аліну і маленького сина, здивувавши видом дорослих діток. Відзначимо, що другий дочки – Моніки, на знімку немає, оскільки дитина у Ганни не живе, його відібрав другий чоловік Сєдокової.

«Мої скарби ❤️ Дивно, як звивиста наше життя, але іноді, після складного дня, повертаючись додому, ти бачиш у сторі дочки таке фото і розумієш, що все буде добре. Все обов'язково буде добре ! Вір мені ❤️», – пише Ганна під кадром.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене:

«люблю ❤️❤️❤️❤️❤️», «Твої дітки дуже красиві і головне щасливі 😍», «Шкода, що ти не можеш публікувати Моню( я так за нею сумую(«, «Посилаю тобі промінчики добра і тепла✨🤗❤️», «👍Обов'язково буде добре 🙌», «класні!!!❤️», «Все буде добре 🙏», «Буде Анечка буде🙏», «Пупсики ❤️❤️❤️», «Вегани і свроеды! Всі сюди😊 рецепти на сторінці😋», «Реально матуся❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹», «Безцінні слова👌», «Так відчуваю теж саме, коли обіймаю свою дочку після роботи», – пишуть користувачі.

Раніше в соціальній Мережі Instagram артистка представила серію чорно-білих фото з основної частини святкування. На яскравих кадрах зірка показала, як насолоджувалася музикою і смачним тортом.

«Сьогодні я віддала фотографії до друку. Пам'ятаєте, як у минулому, давним давно, ми чіпали їх руками, передавали з рук у руки. Я зустрічала одних людей, які принципово проти фотографій. Вони хочуть, щоб все залишалося лише в пам'яті. Не впевнена, що я готова до цього.)

Дякуємо за фото @palshkov 💥💥💥💥💥 У мене залишилося остання серія. Показувати?», – пише Ганна під новим постом.

До цього Седокова показала серію фото з яскравого концерту – презентації альбому. На заході Ганна зустрілася з колегами, друзями і товаришами. Співачка із задоволенням позувала в стриманому вбранні, хоча і з глибоким декольте.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в неоднозначною і сміливої позі.

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