Колишня солістка групи "ВІА Гра", співачка Альбіна Джанабаєва постала в молодіжному стилі

Дружина співака Валерія Меладзе позувала на червоному тлі, приспустивши білу сорочку з плечей, пише Рoliteka.net.

Артистка в чорних майці і шкіряних штанях щасливо посміхалася в камеру. Варто відзначити, що штани ідеально підкреслили струнку талію зірки. Виглядала вона бездоганно, вигідно показавши всі свої достоїнства.

"Сьогодні яскраве Сонце і день прекрасний 🥰, майже весняний... які ще сюрпризи готує нам природа...? Майже як у казці «12 місяців», братику Квітень узяв палицю в свої руки...", - написала Джанабаєва.

Через три хвилини публікація Альбіни отримала майже 200 лайків.

"У нас до сонечка додався ще сильний вітер", "...А Ви як Вангу чарівні!!! І чудово красива!!!😘😘", "Даа)) 😍 краса на вулиці! Зараз піду гуляти 👫💫 і скоро запахне весною😂", "В Пермі Лютий взяв палицю🙈", "Вау, така красива", - написали користувачі сети.

Нагадаємо, співачка і її чоловік постали перед публікою в класичних нарядах. Альбіна, правда, виглядала набагато ефектніше Валерія – жінка вийшла на сцену в чорному платті з глибоким декольте:

««Правда завжди одна».....

Доброго вечора всім, ідіть і поцілуйте свою кохану людину ❤️ ну, і добра, звичайно ж 😉», - написала артистка.

На сцені пара посміхалася і навіть поцілувалася.

Раніше ми писали, що Джанабаєва красувалася на зйомках одного з новорічних шоу.

Альбіна з'явилася в яскравому образі поруч з Меладзе. Зірки виглядають дуже молодо і зовсім не засмучено. Проте, шанувальники, розбурхані новиною про розрив зірок, побачили зовсім іншу картину.

«Альбіна видно Валерій вас не любить, він плаче на концерті», - пише один з коментаторів. Сама Альбіна не залишилася осторонь: «@buta6064 думаєте я взяла його в заручники???».

Раніше повідомлялося, нещодавно Джанабаєва позувала в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, вбрання вигідно підкреслило груди артиски - остання, трохи "виглядала" з V-образного декольте.

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Як повідомляла Politeka, Джанабаєва посварила мережу новим фото з Меладзе: "Він вас не любить, плаче на концерті!"

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