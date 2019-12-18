Звезда сцены предстала перед публикой в стильном и откровенном образе

Альбина Джанабаева продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение

Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram российской звезды.

На новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:

«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.

На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:

«Милая Вы ❤!!!»

«Вау, красотка»

«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»

«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»

«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»

«Огонь»

Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.

Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.

Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.

На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.

Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.