Бывшая солистка группы "ВИА Гра", певица Альбина Джанабаева предстала в молодежном стиле

Жена певца Валерия Меладзе позировала на красном фоне, приспустив белую рубашку с плеч, пишет Рoliteka.net.

Артистка в черных майке и кожаных брюках счастливо улыбалась в камеру. Стоит отметить, что брюки идеально подчеркнули стройную талию звезды. Выглядела она безупречно, выгодно показав все свои достоинства.

"Сегодня яркое Солнце и день прекрасный 🥰, почти весенний... какие еще сюрпризы готовит нам природа...? Почти как в сказке «12 месяцев», братец Апрель взял посох в свои руки...", - написала Джанабаева.

Спустя всего три минуты публикация Альбины получила почти 200 лайков.

"У нас к солнышку добавился ещё сильный ветра", "...А Вы как Ванге прелестны!!! И превосходно красивая!!!😘😘", "Даа)) 😍 красота на улице! Сейчас пойду гулять 👫💫 и запахнет скоро весной😂", "В Перми Февраль взял посох🙈", "Вау, такая красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, певица и ее супруг предстали перед публикой в классических нарядах. Альбина, правда, выглядела гораздо эффектнее Валерия – женщина вышла на сцену в черном платье в глубоким декольте:

««Правда всегда одна».....

Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека ❤️ ну, и добра, конечно же 😉», - написала артистка.

На сцене пара улыбалась и даже поцеловалась.

Ранее мы писали, что Джанабаева красовалась на съемках одного из новогодних шоу.

Альбина предстала в ярком образе рядом с Меладзе. Звезды выглядят весьма молодо и совсем не огорченно. Однако, поклонники, взбудораженные новостью о расставании звезд, увидели совсем другую картину.

«Альбина видно же вас Валерий не любит, он плачет на концерте», - пишет один из комментаторов. Сама Альбина не осталась в стороне: «@buta6064 думаете я взяла его в заложники???».

Ранее сообщалось, недавно Джанабаева позировала в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.

Напомним, Джанабаева сверкнула упругой грудью и поцеловала Меладзе на глазах у всех: пикантные кадры

Как сообщала Politeka, Джанабаева рассорила сеть новым фото с Меладзе: "Он вас не любит, плачет на концерте!"

Также Politeka писала, что эффектная Джанабаева сверкнула грудью в экстремальном декольте: «Меладзе повезло»