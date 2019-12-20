Популярна співачка Тіна Кароль представила новий кадр із стильною і чуттєвій фотосесії в новому іміджі

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

Однак цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі, повідомляє Politeka.

Цього разу співачка показала в розділі Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. Одним з найстильніших знімків, доповнених рекламою нових парфумів, артистка поділилася сьогодні, виставивши напоказ її яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, а також саме тіло в пікатній позі.

Кароль вирішила спокусливо позувати, виставивши напоказ трохи пікантних частин тіла, але лише частково, залишивши фанатів мліти від одного виду. У такому вбранні - чорній сукні з глибоким декольте, Тіна прийшла на презентацію власних парфумів.

«Краща ❤️», «Аромат Вище хмар, неземна краса❤️», «Чудова Тіна і вже улюблений аромат мрії і жіночності👏👏👏», «Любимо до сонця 💫💛🙌», «Вітаю ✨✨✨✨❤️Шкода у нас немає можливості в країні купити....», «Чекаю доставкуу😻😻😻», «Тіночка, вітаю тебе😘😘😘! Дуже чекаю приїзду аромату в Росію», «яка ж красива посмішка🙈😻», «шалено красива♥️», «така дуже гарна😻», «Красуня😍 дякуємо🌹🌹🌹вже в очікуванні 🥰», – пишуть користувачі.

«Поп-діва Тіна Кароль випускає парфуми свого імені. Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат. На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняний, конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера. Ніжний, приємний шлейф немов творчість Тіни Кароль полонить і відразу робить вас щирою прихильницею аромату», – йдеться на сторінці Тіни раніше.

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