Популярная певица Тина Кароль представила новый кадр из стильной и чувственной фотосессии в новом имидже

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. Одним из стильных снимков, дополненных рекламой новых духов, артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида. В таком наряде - черном платье в пол с глубоким декольте, Тина пришла на презентацию собственных духов.

«Лучшая ❤️», «Аромат Выше облаков, неземная красота❤️», «Восхитительная Тина и уже любимый аромат мечты и женственности👏👏👏», «Любим до солнца 💫💛🙌», «Поздравляю ✨✨✨✨❤️Жаль у нас нет возможности в стране купить....», «Жду доставкуу😻😻😻», «Тиночка, поздравляю тебя😘😘😘! Очень жду приезда аромата в Россию», «какая же красивая улыбка🙈😻», «безумно красивая♥️», «такая сильно красивая😻», «Красуня😍 дякуємо🌹🌹🌹уже в очікуванні 🥰», – пишут пользователи.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат. На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. Нежный, притягательный шлейф словно творчество Тины Кароль пленит и сразу делает вас истинной поклонницей аромата», – сказано на странице Тины ранее.

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