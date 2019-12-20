Відомий український хореограф Олена Шоптенко вперше в житті зважилася на стрижку

Олена Шоптенко зважилася на кардинальний крок – вона обстригла волосся вперше в житті. Результатом вона поділилася на своїй сторінці в инстаграме, повідомляє Politeka.net.

«Я не можу повірити, що зробила це! 🤪😁🔥 32 роки я ходила тільки з довгим волоссям! Коли я була підлітком, мені не дозволяла стригтися мама, і це призводило до конфліктів, адже дух протиріччя і жага експериментів зі своєю зовнішністю зашкалювали. Плюс було вкрай незручно робити зачіски на турніри з бальних танців з волоссям нижче попи 🤪

У 16 років я все-таки підрізала кінчики, і мої волосся, позбувшись ваги, різко підскочили і стали кудрявиться. Так, ще 10 років я проходила з буйною кучерявою шевелюрою 😊

Ну і, ставши трохи постарше, я зрозуміла, що все-таки правильно зробила, що послухалася маму і не обрізала волосся коротко. Довге волосся було моєю візитною карткою багато років ))) Але після вагітності і структура волосся, і їх стан змінилося, тому я нарешті-то зважилася змінити зачіску 😁

Ну як я вам оновлена?», – розповіла вона в мережі.

«Круто», «Красуня», «Дуже добре!», «Волосся як волосся, а брови класно зробила!», «Дуже круто! На цьому фото Вам знову 16👏», «Олена, Ви прекрасні 😍❤🔥», «Олена вам тут 18!!👍👍», «довгі красивіше, так само як і мені», «Жіноча краса це не тільки волосся, але і харизма, а її не можна відрізати) Ви талановиті і красиві не залежно від довжини і/або кольору волосся», «Прекрасне рішення», «Помолодшала», «Я думала це ти в 20 років😁», «Помолодшала», «Класно,але не такі вони вже й короткі, можна було б ще кілька див.», «Мені брови в очі кинулися», «Дуже красиво, я вас спочатку не впізнала 😊Дуже вам йде зачіска!», «Як ніби Вам 15 років,дуже чудово!», «Як ніби Вам 15 років,дуже чудово!», «Олена, ви завжди красива. Зачіска – це атрибут самовираження, якщо ви щаслива і впевнена, зачіска поганий бути не може)», – пишуть в коментарях під постом.

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