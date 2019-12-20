Дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія влаштувала гарячі танці на столі, кадри інциденту потрапили в мережу

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в своєму Instagram.

Так, дівчина влаштувала гарячі танці в оточенні подруг прямо на столі. З однією з них вона навіть зуміла поцілуватися.

У той же час інша дівчина вирішила прикрити обличчя гаманцем, однак все в кадрі реготали. Уточнимо, що українці не змогли висловити думку про витівку дівчата, оскільки кадри Горова опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

В кінці Наталія додала, що для неї сім'я - це найважливіше в житті.

"Якщо ви пишіть про таке моїй родині - значить ви ставитеся до своїх батьків. Дуже їм співчуваю, що вони виховали таке ДНО", - зазначила автор публікації.

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