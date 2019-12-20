Дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая устроила горячие танцы на столе, кадры инцидента попали в сеть

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в своем Instagram.

Так, девушка устроила горячий танец в окружении подруг прямо на столе. С одной из них она даже сумела поцеловаться.

В то же время другая девушка решила прикрыть лицо кошельком, однако все в кадре хохотали. Уточним, что украинцы не смогли высказать мнение о выходке девушки, поскольку кадры Горовая опубликовала в Stories.

Как сообщалось ранее, дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - написала дочь Потапа.

В конце Наталия добавила, что для нее семья - это самое важное в жизни.

"Если вы пишите такое о моей семье - значит вы также относитесь к своим родителям. Очень им сочувствую, что они воспитали такое ДНО", - отметила автор публикации.

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