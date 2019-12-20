Відома актриса, яка зіграла головну роль в серіалі «Величне століття», прокололася про проблеми із зором

37-річна Мер'єм Узерлі опублікувала свіже фото на своїй сторінці в мережі, викликавши новий ажіотаж серед шанувальників. А саме, недавнє перетворення артистки виявилося не черговим бажанням змінити імідж. Узерлі поділилася селфи з салону авто, де вона позує в окулярах, м'яких навушниках і шарфику, пише Рoliteka.net.

Очевидно, у артистки почалися проблеми із зором, що і змусило надіти стильний аксесуар.

«Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили», — підкреслила актриса, яка зіграла героїню Хюррем в популярному серіалі.

Шанувальники прокоментували її новий знімок в коментарях.

«Добре сказано, мила леді! Ви - натхнення сили, хвилювання, подолання перешкод, чистої любові до сім'ї і друзям і щастя! Хай благословить тебе Бог, Меріем, і нехай ти продовжиш поширювати його вібрації найглибшої любові і доброти через твою солодку душу!» «Мені дуже подобається новий імідж Мер'єм,молодше і витонченіший!», – пишуть в мережі.

До речі, нещодавно Мер'єм захопила фанатів новою стрижкою. Актриса зрізала розкішні кучері, віддавши перевагу зухвалому каре. Вона також активно займається спортом і обмежила себе в харчуванні. Тепер зірка «Чудового століття» сміливо дозволяє собі відверті вбрання, демонструючи тонку талію.

Нагадаємо, що зірка турецького серіалу "величне століття", Мер'єм Узерлі, порадувала шанувальників новими фото. Незважаючи на те, що з часів серіалу зовнішність актриси сильно змінилася, у неї залишається багато шанувальників.

На даний момент на сторінку актриси вже підписалися понад 5,5 мільйонів чоловік.

Багато хто захоплюється зовнішністю зірки, інші ж навпаки - кажуть, що після пластичних операцій та втратила своє колишнє зачарування і тепер у неї інша особа. Варто відзначити, що змінилося не тільки її обличчя, але і фігура. Мер'єм помітно схудла.

Раніше ми писали, що дівчина подарувала шанувальникам практично передноворічний настрій, показавши «себе улюблену» у яскравому вбранні. Блискучий, в прямому і переносному сенсі слова, вид артистки підкорив серця багатьох користувачів мережі.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" спотворила обличчя пластикою, нові фото вражають: "інша людина"

Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"

Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії