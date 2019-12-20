Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе у чорному жакеті і повністю прозорій спідниці

Артистка поділилася жіночою мудрістю в пості під фото з манекеном. Як повідомляє Politeka.net співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в мікроблозі.

На фото Могилевська позує в чорному жакеті-плаття з поясом і прозорій спідниці. Наталія впевнено дивиться в бік камери, примруживши очі. На її шиї помітні масивні прикраси у вигляді декількох рядів намиста, а пальці правої руки сяє величезний перстень.

«Дівчата, якщо у відносинах з чоловіком у вас все чудово, швидше за все, це манекен 😂», – прокоментувала вона своє незвичайне фото поруч з манекеном у чоловічому костюмі.

В коментарях шанувальники співачки зазначили її образ і почали ділитися своєю мудрістю про чоловічому полі:

«Ти виходиш заміж? Бігають по інтернету твої фото з якимось красенем, ландшафтним дизайнером», «Цей юнак втратив від вас голову, про, промениста..з вет моїх очей Наталя!!!», «завести Дитину потрібно.», «

«А якщо прекрасні, а він не маникен? Просто розуміння з напів слова з коханою людиною👅», «Ще й без голови😂😂😂», «Зухвала красуня🌷🌷🌷», «Такого не буває, щоб було все добре, все-таки це життя, а у вас?», «Читаю і диву даюся. Невже у Могилевської все так погано з чоловічою статтю? Якщо так. Значить Пора міняти холодну підлогу на теплу підлогу. Або знайти справжнього мужика, або взагалі змінити все підлоги 😂😂😂», « ось це точно! Манекен це ідеальний чоловік 🤦», «Я перший, не може бути, я не вірю в чудеса, але це сталося, я вірю в диво🖤», «Все залежить від жінки. І не треба тАк про чоловіків. Можна подумати ми ідеальні. .. 😥 Яка ти, такий у тебе чоловік. Якщо ти левиця - у тебе🐯 лев. А якщо ти дівка - то у тебе 🐂бик.. 😂😂😂😂», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, квітуча Могилевська здивувала особистими кадрами

Також Politeka повідомляла, що помолоділа Могилевська показала

А ще Politeka писала, що Могилевська ледь втримала свою гордість в глибокому декольте