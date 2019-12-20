Дружина популярного телеведучого і знаменитого мандрівника Дмитра Комарова постала перед публікою в чудовому вбранні
Як повідомляє Politeka, знімок Олександра Кучеренка опублікувала в Instagram.
«Вже немає терпіння, так хочеться поділитися з вами новинами! А вони на цьому тижні, ой які гарячі», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кучеренко позує в елегантному платті, яке демонструє красиву фігуру дівчини. Це стало бурхливою реакцією з боку користувачів.
«Лялечка!», «Така красива», «Супер», «Малятко», «Вогонь», «Зоряна красуня», «Ось це вогонь!», - пишуть вони.
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Як повідомлялося раніше, дружина популярного телеведучого і знаменитого мандрівника Дмитра Комарова постала перед публікою в чудовому вбранні.
Як відомо, Олександра Кучеренка є в деякій мірі колегою свого зіркового чоловіка – модель також стала телеведучою, працює вона в студії і розповідає про зірковому спорті, на відміну від її чоловіка, який працює над авторською програмою і постійно «носиться» по світу.
Так на нових опублікованих кадрах зі студії Олександра Кучеренка постала в червоному костюмі – піджаку і міні-спідниці. В панчохах або колготах, та в класичних туфлях на підборах стрункі ніжки дівчата виглядали просто дивовижно. Олександра, втім, як і завжди, привітна.
22-річна модель просто «оглушила» шанувальників своєю красою:
«Чудова Олександра 😍🔥🔥🔥🔥🔥»
«Красуня 💓»
«Ві дуже ефектна👍💣,чоловік мій так сказавши😉. Я сказала,що-красунька💙💛»
«Дуже гарна та елегантна!!!!!»
«Ідеал жіночої краси»
Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.
Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії.
Також Politeka писала, що Дмитро Комаров пропав в експедиції.