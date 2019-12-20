Жена популярного телеведущего и знаменитого путешественника Дмитрия Комарова предстала перед публикой в эффектном наряде

Как сообщает Politeka, снимок Александра Кучеренко опубликовала в Instagram.

«Уже нет терпения, так хочется поделиться с вами новостями! А они на этой неделе, ой какие горячие», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кучеренко позирует в элегантном платье, которое демонстрирует красивую фигуру девушки. Это стало бурной реакцией со стороны пользователей.

«Куколка!», «Такая красивая», «Супер», «Малышка», «Огонь», «Звездная красотка», «Вот это огонь!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, жена популярного телеведущего и знаменитого путешественника Дмитрия Комарова предстала перед публикой в эффектном наряде.

Как известно, Александра Кучеренко является в некоторой степени коллегой своего звездного супруга – модель также стала телеведущей, работает она в студии и рассказывает о звездном спорте, в отличии от ее мужа, который работает над авторской программой и постоянно «носится» по миру.

Так на новых опубликованных кадрах со студии Александра Кучеренко предстала в красном костюме – пиджаке и мини-юбке. В чулках или колготах, да в классических туфлях на каблуке стройные ножки девушки смотрелись просто изумительно. Александра, впрочем, как и всегда, улыбчива.

22-летняя модель просто «оглушила» поклонников своей красотой:

«Великолепная Александра 😍🔥🔥🔥🔥🔥»

«Красотка 💓»

«Ви дуже ефектна👍💣,чоловік мій так сказав😉. Я сказала,що-красунька💙💛»

«Дуже гарна та елегантна!!!!!»

«Идеал женской красоты»

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

Как сообщала Politeka, Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии.

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции.