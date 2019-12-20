Жена популярного телеведущего и знаменитого путешественника Дмитрия Комарова предстала перед публикой в эффектном наряде
Как сообщает Politeka, снимок Александра Кучеренко опубликовала в Instagram.
«Уже нет терпения, так хочется поделиться с вами новостями! А они на этой неделе, ой какие горячие», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Кучеренко позирует в элегантном платье, которое демонстрирует красивую фигуру девушки. Это стало бурной реакцией со стороны пользователей.
«Куколка!», «Такая красивая», «Супер», «Малышка», «Огонь», «Звездная красотка», «Вот это огонь!», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, жена популярного телеведущего и знаменитого путешественника Дмитрия Комарова предстала перед публикой в эффектном наряде.
Как известно, Александра Кучеренко является в некоторой степени коллегой своего звездного супруга – модель также стала телеведущей, работает она в студии и рассказывает о звездном спорте, в отличии от ее мужа, который работает над авторской программой и постоянно «носится» по миру.
Так на новых опубликованных кадрах со студии Александра Кучеренко предстала в красном костюме – пиджаке и мини-юбке. В чулках или колготах, да в классических туфлях на каблуке стройные ножки девушки смотрелись просто изумительно. Александра, впрочем, как и всегда, улыбчива.
22-летняя модель просто «оглушила» поклонников своей красотой:
«Великолепная Александра 😍🔥🔥🔥🔥🔥»
«Красотка 💓»
«Ви дуже ефектна👍💣,чоловік мій так сказав😉. Я сказала,що-красунька💙💛»
«Дуже гарна та елегантна!!!!!»
«Идеал женской красоты»
Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.
Как сообщала Politeka, Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии.
Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров пропал в экспедиции.