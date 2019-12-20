Дочка актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила нарядом на дитячому святі

Як повідомляє Politeka, знімки були опубліковані в Instagram.

«Тидищ. Спасибі!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках дочка Кошового позує в ролі одного з фиксиков. Однак українці не змогли висловити свою думку, оскільки кадри опубліковані в Stories.

Як повідомлялося раніше, дочка відомого актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара показала знімки, на яких вона позує зовсім як доросла.

На сторінках соцмереж 11-річна Варя розмістила «доросле» фото, на якому вона відкрила рот і нагнулася до камери. На знімку вона виглядає значно старше свого віку.

Незважаючи на свій юний вік, дівчинка позує в одній майці з розпущеним волоссям.

В коментарях шанувальники спадкоємиці Євгена Кошового відзначили, що його дочка стала «сильно дорослої».

«Красуня», «Оу майн», «Вах вах вах 😍», «гарна», «Сильно доросла», «Красуня», «Занадто доросла тобі всього-лише 12!», «Красива ти дуже схожа на свого тата!», «Вогонь🔥👽💕», «Дуже красива», «Взу легше», «Вай яка», «Красуня😘. Варя, у тебе такий голос, я просто насолоджуюся ним💕. Ти велика молодець 🌸😻», – відзначили в мережі.

Зазначимо, що Варвара Кошова відома на українському ТБ, так як брала участь у передачі «Розсміши коміка. Діти», «Лізі сміху». Також вона стала суперфіналісткою п'ятого сезону вокального шоу «Голос.Діти». Крім того, Варвара Кошова хотіла представляти Україну на дитячому Євробаченні.

За перемогу Варвара боролася разом зі своїм наставником співачкою Джамалою. Цікаво і те, що боролася за перше місце у нацвідборі дитячого Євробачення вона знову з Олександром Зазарашвили, який здобув перемогу в крайньому сезоні «Голос.Діти».

Нагадаємо, Кравець із Квартал 95 вразила зовнішністю у новому образі, такою її ще не бачили.

Як повідомляла Politeka, на сім'ю Кошового з «Квартал 95» напали, з'явилися жорсткі кадри.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» зізнався, як натерпівся від знущань, замішані близькі.