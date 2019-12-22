Співачка Таїсія Поваий кілька років як поїхала з України і тепер активно виступає в РФ

Про це пише Politeka.net з посиланням на росЗМІ. Зокрема, зараз у Росії знімають традиційні «Новорічні блакитні вогники» - на одному з таких, артистка засвітилася в обіймах виконавця, який набагато молодший за неї.

За задумом, всі артисти, які виступають на концерті, заспівають старі хіти в новому незвичайному виконанні. Так Таїсія Повалій «об'єдналася» з 40-річним Вітасом, артисти заспівають хіт 1976 року «Ты мне не снишься» з репертуарі ВІА «Синяя птица».

Так на фото прес-служби зі зйомок, видно виконавців у яскравих сценічних костюмах – Таїсія Повалій красується у яскраво-жовтій сукні зі шлейфом. Вітас – в класичному костюмі. Сценічні «голубки» під час виступу обіймалися, трималися за руки і всіляко кокетували. Варто відзначити, що навіть на професійних фото помітно, що 55-річна артистка постаріла.

Крім вище згаданих, також виступлять артисти: Валерій Меладзе, Леонід Агутін, Діма Білан, Сергій Лазарєв, Сосо Павліашвілі, Стас П'єха, Денис Клявер і Олександр Буйнов, Лариса Доліна і Гліб Матвійчук, Григорій Лепс і Діана Арбеніна, А-студіо, і навіть заспіває сама Софія Ротару.

Нагадаємо також, 54-річна Таїсія Повалій і її чоловік, 57-річний Ігор Ліхута, відзначили срібне весілля.

Співачка і продюсер одружилися 25 років тому 31 грудня 1993 року. Таїсія розповіла про секрет їхнього сімейного щастя в інтерв'ю російському виданню.

За словами співачки цей секрет простий: "Вони завжди разом, у них спільні цілі і одне захоплення на двох музика. Ми знаємо, куди йдемо. І ось вже багато років рука об руку рухаємося вперед, без страху і сумнівів ".

Заради Ігоря Таїсія пішла від першого чоловіка, від якого народила сина Дениса.

Ліхута повірив в талант Таїсії: він почав працювати з ній як продюсер і зробив зіркою.

Зараз співачка шкодує тільки про в з них Ігорем немає спільних дітей. Таїсія зізнається, що зробила три аборти.

Повалій, з жалем, сказала:"Все треба робити в свого часу. Боженька нам з Ігорем давав дітей. Але тоді ми ще жили на орендованій квартирі і не розуміли, що нас чекає. У нас могло бути троє… Але ми побоялися і згрішили".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками парою знімків, на яких продемонструвала ідеально гладку шкіру обличчя

«Вирішила зробити селфи, нафарбувала губки», – підписала артистка публікацію в соціальній мережі Instagram.

На фото зірка посміхається в променях сонця, демонструючи всім, що роки над нею не владні.

У коментарях користувачі традиційно розділилися на два табори. Одні захоплювалися квітучим виглядом Повалій, інші дорікали надмірним захопленням пластикою.

Нагадаємо, Таїсія Повалій відверто зізналася, що трохи не вмерла через власну помилку.

Як писала Politeka, скандально відома українська співачка-запроданка Таїсія Повалій відзначилася новою безглуздою витівкою в Росії

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