Артистка просто «сияла» рядом с высоким красавцем российской эстрады

Певица Таисия Поваий несколько лет как уехала из Украины и теперь активно выступает в РФ

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на россСМИ. В частности, сейчас в России снимают традиционные «Новогодние голубые огоньки» - на одном из таких, артистка засветилась в объятиях исполнителя, который гораздо моложе ее.

По задумке, все артисты, выступающие на концерте, споют старые хиты в новом необычном исполнении. Так Таисия Повалий «объединилась» с 40-летним Витасом, артисты споют хит 1976 года «Ты мне не снишься» из репертуаре ВИА «Синяя птица».

Так на фото пресс-службы со съемок, видны исполнители в ярких сценических нарядах – Таисия Повалий красуется в ярко желтом платье со шлейфом. Витас – в классическом костюме. Сценические «голубки» во время выступления обнимались, держались за руки и всячески любезничали. Стоит отметить, что даже на профессиональных фото заметно, что 55-летняя артистка постарела.

Кроме выше упомянутых, также выступят артисты: Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов, Лариса Долина и Глеб Матвейчук, Григорий Лепс и Диана Арбенина, А-студио, и даже споет сама София Ротару.

Напомним также, 54-летняя Таисия Повалий и ее муж, 57-летний Игорь Лихута, отметили серебряную свадьбу.

Певица и продюсер поженились 25 лет назад — 31 декабря 1993 года. Таисия рассказала о секрете их семейного счастья в интервью российскому изданию.

По словам певицы этот секрет прост: "Они всегда вместе, у них общие цели и одно увлечение на двоих — музыка. Мы знаем, куда идем. И вот уже много лет рука об руку двигаемся вперед, без страха и сомнений ".

Ради Игоря Таисия ушла от первого мужа, от которого родила сына Дениса.

Лихута поверил в талант Таисии: он начал работать с ней как продюсер и сделал звездой.

Сейчас певица жалеет только об одном: у них с Игорем нет общих детей. Таисия признается, что сделала три аборта.

Повалий, с грусьтью, сказала: "Все надо делать в свое время. Боженька нам с Игорем давал детей. Но тогда мы еще жили на съемной квартире и не понимали, что нас ждет. У нас могло быть трое… Но мы побоялись и согрешили".

Ранее мы сообщали, чтоУкраинская певица Таисия Повалий, которая давно живет и работает в России, поделилась с поклонниками парой снимков, на которых продемонстрировала идеально гладкую кожу лица.

«Решила сделать селфи, накрасила губки», – подписала артистка публикацию в социальной сети Instagram.

На фото звезда улыбается в лучах солнца, демонстрируя всем, что годы над ней не властны.

В комментариях пользователи традиционно разделились на два лагеря. Одни восхищались цветущим видом Повалий, другие упрекали в чрезмерном увлечении пластикой.

Напомним, Таисия Повалий откровенно призналась, что чуть не умерла из-за своей собственной ошибки.

Как писала Politeka, скандально известная украинская певица-запроданка Таисия Повалий отметилась новой нелепой выходкой в России

Также Politeka чообщала, что певица Таисия Повалий похвасталась своим признанием в стране-агрессоре.