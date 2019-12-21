Російська актриса Тетяна Кравченко, уродженка Донецька, висловила обурення можливою забороною в Україні серіалу "Свати"

Артистка заявила, що українська влада не хоче приймати до уваги інтереси простих людей.

«Марення сивої кобили! Що там відбувається в Україні? Я сама українка, але такої заборони не розумію. Позитивний побутової серіал про людей, які є і в Україні, і в Росії. Що такого ми робимо, щоб не давати його дивитися глядачам в Україні? Київ забороняє в'їзд акторам, мені теж заборонили, тому що я грала спектакль в Криму. Ми віддаємо душу, серце в своїх ролях і не збираємося втручатися в політику. Ми просто говоримо про своїх улюблених дітей, онуків, щоб їм було добре. Актори намагаються об'єднувати людей мистецтвом, а українська влада тільки роз'єднує», - заявила Кравченко.

Нещодавно ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в гучному серіалі "Свати", нещодавно відзначила 66-річчя і після подолання чергового рубежу зробила відверте зізнання

У своєму мікроблозі в Instagram артистка поділилася фото і розповіла, про що пошкодувала. За словами Кравченка, після "Сватів" вона виявилася незатребуваною.

"Каюсь, бували моменти, коли шкодувала, що пішла в актриси. Думала про себе: «Потрібно було йти в медичний - зараз не мучилася б своєю непотрібністю, а приносила користь людям!» Про ці роздуми згадала зовсім недавно, коли знімали останній сезон серіалу "Свати", - приголомшила визнанням актриса.

Потім, правда, вона згадала одну дивовижну історію з життя і, як кажуть, від серця відлягло.

"Одного разу Федір Добронравов приїхав на майданчик серіалу «Свати», сяючи від щастя: «Ні, Танюх, непоганою ми все-таки справою займаємося! Уявляєш, син моїх знайомих, у якого лейкемія, взяв з собою в ізраїльську клініку диски із записом наших «Сватів». Так тамтешні лікарі отетеріли: як тільки хлопчисько подивиться кілька серій — у нього поліпшуються показники крові!» 😍", - поділилася Тетяна.

"Цілюща" властивість "Сватів" підтвердили в коментарях шанувальники актриси. За їх словами, серіал дійсно чудотворно впливає на моральний і фізичний стан глядачів.

"Я завжди дивлюся ваш серіал коли на душі погано і мені стає якось спокійніше і світлішим! Я всі серії вже напам'ять знаю! Спасибі Вам!"

"Коли настрій поганий, я завжди включаю будь-яку серію. І прям як-то жити хочеться. Дуже хороший фільм, добрий"

"Я теж коли після операції була, так ми всією палатою Сватів дивилися. Спасибі за такий фільм"

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік.

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