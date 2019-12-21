26-річна дочка українського політика Алла Добкіна поділилася пікантним фото, блиснувши принадами без тіні збентеження

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Алла виклала фото, на якому вона постала в спокусливій позі. На дівчині пальто білого кольору, нижня білизна і чорні черевики - і все. Пікантний кадр з верхнім одягом на голе тіло змусив сотні чоловічих сердець битися частіше. Фото менш ніж за день лайкнуло більше 1600 осіб. Хвилясте волосся, яскравий макіяж і вдала засмага доповнили неперевершений образ.

За словами Алли, у них в сім'ї є традиція - обов'язково збиратися 3-4 рази на рік, щоб разом відзначити свята. Дівчина не розуміє, як деякі можуть, наприклад, зустрічати Новий рік в клубі, а не в затишному сімейному колі.

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"Є 3-4 свята в році, коли нас збирає Аллуся. Для мене не може бути якихось справ у цей день. З будь-якої точки світу ми збираємося і їдемо. Сімейні традиції, тримають всю сім'ю..не дають розслабитися і дають можливість цінувати один одного, поважати і любити. Я не знаю, як можуть люди в сім'ї не спілкуватися роками, чесно. Всі стали такі сучасні, що відзначають Новий рік в клубі..це взагалі для мене загадка століття😂 ну чим ця чарівна новорічна ніч буде відрізнятися від вашої пиятики в п'ятницю або сб?🤷🏼‍♀️ але тут справа кожного... У нас в родині ми завжди збираємося на Великдень, день святого Миколая, новий рік (локально, але по можливості збираємося) і Масляну😊 ⠀

А ви? В які свята ви збираєтеся? Чи може є інші традиції у вашій родині теж?😘❤️", - написала дівчина.

Також Алла поділилася інформацією, що стала обличчям бренду прикрас, і скоро похвалиться результатами першої фотосесії.

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"..А ще у мене є новина) тепер я особа @interzone.collective 🖤 і ми зробили гарну зйомку😏😁 днями покажууу🥰", - написала відома українка.

Коментуючі в основному підтримали Аллу і похвалили за ставлення до сім'ї.

"Супер пост! Все правильно! Жінка хранитель вогнища, і звичайно все залежить від жінки! Все правильно, вся сила і удача залежать від сімейних відносин💕"

"Яка засмагла ❤️"

"Не з усіма родичами можна нормально зібратися🙄😏"

Раніше ми повідомляли, Алла похвалилася знімками з Федором Бондарчуком, Джейсоном Стетхемом і Бредлі Купером. Дівчина використала спеціальний додаток для створення незвичайних кадрів.

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