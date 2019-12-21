26-летняя дочь украинского политика Алла Добкина поделилась пикантным фото, сверкнув прелестями без тени смущения

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Алла выложила фото, на котором она предстала в соблазнительной позе. На девушке пальто белого цвета, нижнее белье и черные ботинки - и всё. Пикантный кадр с верхней одеждой на голое тело заставил сотни мужских сердец биться чаще. Фото менее чем за день лайкнуло больше 1600 человек. Волнистые волосы, яркий макияж и удачный загар дополнили пленительный образ.

По словам Аллы, у них в семье есть традиция - обязательно собираться 3-4 раза в год, чтобы вместе отметить праздники. Девушка не понимает, как некоторые могут, к примеру, встречать Новый год в клубе, а не в уютном семейном кругу.

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"Есть 3-4 праздника в году, когда нас собирает Аллуся. Для меня не может быть каких-то дел в этот день. Из любой точки мира мы собираемся и приезжаем. ⠀

Семейные традиции, держат всю семью..не дают расслабиться и дают возможность ценить друг друга, уважать и любить. Я не знаю, как могут люди в семье не общаться годами, честно. Все стали такие современные, что отмечают Новый год в клубе..это вообще для меня загадка века😂 ну чем эта волшебная новогодняя ночь будет отличаться от попойки вашей в пятницу или сб?🤷🏼‍♀️ но тут дело каждого... У нас в семье мы всегда собираемся на Пасху, день святого Николая, новый год (локально, но по возможности собираемся) и Масленицу😊 ⠀

А вы? В какие праздники собираетесь вы? Или может есть другие традиции в вашей семье тоже?😘❤️", - поделилась девушка.

Также Алла поделилась информацией, что стала лицом бренда украшения, и скоро похвастается результатами первой фотосессии.

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"А..ещё у меня есть новость) теперь я лицо @interzone.collective 🖤 и мы сделали красивую сьемку😏😁 на днях покажууу🥰", - написала известная украинка.

Комментирующие в основном поддержали Аллу и похвалили за отношение к семье.

"Супер пост! Всё правильно! Женщина хранитель очага, и конечно всё зависит от женщины! Все правильно, вся сила и удачи зависят от семейных отношений💕"

"Какая загорелая ❤️"

"Не со всеми родственниками можно нормально собраться🙄😏"

Ранее мы сообщали, Алла похвасталась снимками с Федором Бондарчуком, Джейсоном Стэтхэмом и Брэдли Купером. Девушка воспользовалась специальным приложением для создания необычных кадров.

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