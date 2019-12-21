Зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину

Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників знімком, на якому вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною образу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готовяились до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Як відомо, група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування.

Цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину. Зірка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, захованими під спортивним костюмом.

«Мабуть краще духовне місце, яке я відвідала в Стамбулі. Бажаю Вам, мої янголятка всеукрепляющей Божої благодаті! Доброї ночі!😊», – пише Вікторія під постом.

Шанувальники не залишилися байдужі і написали безліч коментарів:

«Точніше грецьку Константинополь.❤️», «ангел в Стамбулі👍👍👍», «Віка , коли ти станеш мамою?», «Принцеса 💞💞💞💄💍💙», «Тама жешьша снігу, Романама ждемм))) і про тебееекеее я напишу гарний роман», «Кожен ангелок повинен відвідати таке місце)))💋💋#храниБог♥️♥️♥️ #обожнюю #немогубезтебя🔥», «красоточка)))», «Спасибі, тобі теж доброї ночі!!! Як завжди прекрасна😍», «Віка красуня ! І Стамбул прекрасний 🎉».

Раніше ми писали, що група приступила до масштабного туру, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування. Схоже, це дійсно так, адже Вікторія продемонструвала дивно струнке тіло поруч з відомою артисткою - Іриною Білик.

Справа в тому, що Ірина надала групі «Неангелів» свою пісню, чим немало здивувала соціальні мережі. До речі, вид артистки не менше здивував шанувальників:

«Ірина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капець. Ледве впізнала. Який жах😓😓😓 Вона себе бачить взагалі???😱», «Ой, що з жінкою?», «Ірин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Віка,а ти що перуку одеваеш на концертах», «Краса🔥🔥🔥💗💖💖».

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