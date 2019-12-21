Відео з чоловіком Наташі Корольової, бодібілдером і танцюристом Сергієм Глушком та актрисою Евеліною Бледанс, підірвало мережу

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Тарзан (сценічний псевдонім Глушка) поділився жаркими кадрами, коли він робив фізичну вправу, посадивши Бледанс собі на шию. Артист присідав, утримуючи актрису за ноги (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

"У нас просто зачіски однакові, тому ми можемо сісти один на одного. Потім міняємося: я внизу, Сергій нагорі", - говорить в кадрі пишногруда Евеліна.

"Присяду зі штангою, подобається присід з дівчатами)))Евеліна@bledans незважаючи на зріст і ...об'ємні "очі" ,виявилася дуже легким навантаженням))) так і навантаженням то її гріх називати!😃 #тарзан #тарзаншоу", - підписав ролик Глушко.

В коментарях Бледанс йому відповіла: "Мені на тобі було так приємно, дорогий😻", ти самим підлила ще більше масла у вогонь.

Шанувальники зіркової пари поспівчували Наташі, адже поки вона не бачить, її чоловік розважається з іншими красунями. А деякі пошкодували Глушка - тепер йому дістанеться від розлюченої дружини.

"Де НАТАША, а де ,,ця,, бледанс😂😂"

"Хороша штанга 😂"

"Якщо б Наташа була проти то Тарзан би не займався тим чим він займається...він ще й не таке робить кожен день...🤣🤣🤣"

"Бременські музиканти"

"Ка*єц .зараз поженять 🤣"

"Наталія вас не ревнує?"

"Натусік гризане"

"Не так ти посадив її . 😂😂😂"

"Цікаво?!!🤔Наташа не проти..? Коли Тарзан зверху на ній?🤣🤣🥴"

"Куди Наташа дивиться😉"

Раніше ми повідомляли, в той час поки Тарзан тримав на руках Бледнас, Королева пхала в рот товстий канат. Так, Наташа засвітилася на відео, де вона весело проводить час з подружками: однак перетягування каната - завело Наташу зовсім не в той степ. Замість того, щоб тягнути за нього руками, співачка засунула його в рот, та ще й позувала перед камерами.

"Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарною...", «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - писали користувачі мережі під цим відео.

Нагадаємо, Наташа Корольова жорстко поплатилася за любов до Путіна: «Фу, як ви…», скандальні подробиці

Як повідомляла Politeka, Королева вразила вульгарною витівкою, камери все зняли: "Навіщо ж в рот пхати?"