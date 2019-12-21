Видео с мужем Наташи Королевой, бодибилдером и танцором Сергеем Глушко и актрисой Эвелиной Бледанс, взорвало сеть

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм Тарзан (сценический псевдоним Глушко) поделился жаркими кадрами, когда он делал физическое упражнение, усадив Бледанс себе на шею. Артист приседал, удерживая актрису за ноги (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

"У нас просто прически одинаковые, поэтому мы можем сесть друг на друга. Потом меняемся: я внизу, Сережа наверху", - говорит в кадре пышногрудая Эвелина.

"Присяду со штангой, предпочитаю присед с девушками)))Эвелина@bledans несмотря на рост и ...объёмные "глаза" ,оказалась очень лёгкой нагрузкой))) да и нагрузкой то ее грех называть!😃 #тарзан #тарзаншоу", - подписал ролик Глушко.

В комментариях Бледанс ему ответила: "Мне на тебе было так приятно, дорогой😻", подлив еще больше масла в огонь.

Поклонники звездной четы посочувствовали Наташе, ведь пока она не видит, ее муж развлекается с другими красавицами. А некоторые пожалели Глушко - теперь ему достанется от разъяренной супруги.

"Где НАТАША, а где ,,эта,, бледэнс😂😂"

"Хорошая штанга 😂"

"Если бы Наташа была против то Тарзан бы не занимался тем чем он занимается...он такое да и похлеще делает каждый день...🤣🤣🤣"

"Бременские музыканты"

"Ка*ец, .сейчас поженят 🤣"

"Наталья вас не ревнует?"

"Натусик грызанет"

"Не так ты посадил её . 😂😂😂"

"Интересно?!!🤔Наташа не против..? Когда Тарзан сверху на ней?🤣🤣🥴"

"Куда Наташа смотрит😉"

Ранее мы сообщали, в то время пока Тарзан держал на руках Бледнас, Королева совала в рот толстый канат. Так, Наташа засветилась на видео, где она весело проводит время с подружками: однако перетягивание каната - свернуло Наташу совсем не в ту степь. Вместо того, чтобы тянуть за него руками, певица засунула его в рот, да еще и позировала перед камерами.

"Наташа конечно очень красивая, но в последнее время стала очень вульгарнее...", «Поведение Наташи, желает лучшего, взрослая женщина, надо быть тактичной и умной», «Как базарные бабы», - писали пользователи сети под этим видео.

Напомним, Наташа Королева жестко поплатилась за любовь к Путину: «Фу, как вы…», скандальные подробности

Как сообщала Politeka, Королева поразила вульгарной выходкой, камеры все сняли: "Зачем же в рот пихать?"