Зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес показала, наскільки щедро нагородила її природа

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в досить спокусливому образі. На артистці чорне вечірнє плаття з чарівним вирізом на спині. Примітно, що на Лері немає бюстгальтера: уява малює фантастичну картину. Волосся знаменитості підібране до верху, а великі оригінальні сережки і яскравий макіяж доповнили розкішний образ.

Лера вирішила дати кілька порад, як зустріти рік Щура в підписі до фото: "Про що треба подбати, щоб гідно зустріти рік Щура? Вам допоможуть 10 важливих справ, які треба встигнути зробити до Нового року ❤️ Проаналізуйте своє життя за рік і порадійте тому, що у вас є. Позбавтеся мотлоху. Все, що ви зберігаєте просто так, без потреби, "на всяк випадок", не тільки забруднює вашу квартиру, але і забирає у вас енергію. Не варто тягнути з собою в новий рік борги... Змінити зовнішність. Якщо ви давно мріяли щось змінити у своїй зовнішності – зараз як раз відмінний для цього час... Магічна фотка💫"

Коментуючі кинулися захоплюватися красою 24-річної дівчини.

"Вогонь 👍"

"Які вигини ... ! Ухххх!💥"

"Хи, цікава фотка, незвичайна. Добре, залік. 👍"

Раніше ми повідомляли, Лера поділилася в мережі знімком, на якому постала в образі поганого дівчиська. Зірка примірила повітряне плаття світлих відтінків з пишною спідницею, яку дівчина задерла мало не до непристойності. А її високі чобітки на шнурівці - це щось з чимось. Красуня підняла руки вгору і покривлятися на камеру. Завзятий характер фото передався й коментуючим, яким припав до смаку новий образ зірки.



"bad girl is still waiting for 🎁🎁🎁 Всіх зі святом, сподіваюся всі хороші хлопчики і дівчатка отримали свої подаруночки. Навіть якщо вам скоро 25... 😄", - підписала кадр знаменитість.

