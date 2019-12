Звезда "Женского квартала" Лера Товстолес показала, насколько щедро ее наградила природа

Как передает Politeka.net, красавица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На артистке черное вечернее платье с пленительным вырезом на спине. Примечательно, что на Лере нет бюстгальтера: воображение рисует фантастическую картину. Волосы знаменитости подобраны к верху, а большие оригинальные серьги и яркий макияж дополнили роскошный образ.

Лера решила дать несколько советов, как встретить год Крысы в подписи к фото: "О чем нужно позаботиться, чтобы достойно встретить год Крысы? Вам помогут 10 важных дел, которые нужно успеть сделать до Нового года ❤️ Проанализируйте свою жизнь за год и порадуйтесь тому, что у вас есть. Избавьтесь от хлама. Все, что вы храните просто так, без надобности, "на всякий случай", не только загрязняет вашу квартиру, но и отбирает у вас энергию. Не стоит тянуть с собой в новый год долги... Изменить внешность. Если вы давно мечтали что-то поменять в своей внешности – сейчас как раз отличное для этого время... Магическая фотка💫"

Комментирующие кинулись восторгаться красотой 24-летней девушки.

"Огонь 👍"

"Какой изгиб ... ! Ухххх!💥"

"Хы, интересная фотка, необычная. Хорошо, зачёт. 👍"

Ранее мы сообщали, Лера поделилась в сети снимком, на котором предстала в образе плохой девчонки. Звезда примерила воздушное платье светлых оттенков с пышной юбкой, которую девушка задрала чуть ли не до неприличия. А ее высокие сапожки на шнуровке - это что-то с чем-то. Красавица подняла руки вверх и покривлялась на камеру. Задорный характер фото передался и комментирующим, которым пришелся по вкусу новый образ звезды.

"bad girl is still waiting for 🎁🎁🎁 Всех с праздником, надеюсь все хорошие мальчики и девочки получили свои подарочки. Даже если вам скоро 25... 😄", - подписала кадр знаменитость.

Напомним, красавица-блондинка из Квартала 95 посветила упругими ягодицами.