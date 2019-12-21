Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь змусило українців забути про проблеми і посміятися над її забавним відео

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Инстраграм відео з «маскою», яка зробила їй милі кіски з бомбонами (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У кадрі вона їде на машині і намагається поправити намальовані додатком окуляри і смикнути себе за косичку, посміхається і кривляється.

Також Олена-Крістіна Лебідь яскраво нафарбувалася беззмінною червоною помадою і чорною тушшю підфарбувала вії.

«Здам в оренду дві білизняні мотузки ✌️ Струму цур килими не сушити - бомбоны помнете 🙉😁😁😁», – сміється вона, називаючи свої «коси» білизняними мотузками.

Так, в коментарях шанувальники телеведучої почали жартувати у відповідь:

«А окуляри випадком не здаються?😂», «Взяла б, але боюся, що вони занадто короткі. Давайте через рік?😂», «А вам йде».

Зазначимо, що відео Лебідь зібрав більше 4 тисяч переглядів всього за одну годину.

Нагадаємо, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь поділилася новорічним настроєм зі своїм коханим. Відео, як Розенко і Лебідь кружляють на площі у Києві під музику і перелив вогників, телеведуча опублікувала в історії свого инстаграма. На скріншотах можна помітити непідробне щастя на обличчях пари.

Під час зйомки відео, Розенко несподівано почав кружляти Лебідь, обіймаючи її. Вона радісно заверещала і сказала: «Попереджати треба».

Після цього Олена-Христина широко посміхнулася на камеру і показала ошатну ялинку. В цілому, історія зірки була заряджена на позитив.

Також, телеведуча не стала зраджувати своїм звичкам і для зустрічі з коханим на прогулянку яскраво нафарбувала губи темно-рожевою помадою, а очі – темно-синіми тінями.

На пальто причепила яскравий бант.

Відзначимо, що так як відео було опубліковано в історіях, шанувальники української телеведучої не змогли прокоментувати його.

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