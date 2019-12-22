Таких «ніжностей», та ще й з медійної персоною в обнімку, від доньки Потапа ніхто не очікував

Дочка відомого українського виконавця і продюсера Олексія Потапенка Горова Наталія показала «гарячий» кадр в мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

Так на новому опублікованому знімку дівчина, ймовірно, поцілувала в губи зоряну підопічну свого батька Мішель Андраде. На знімку, опублікованому дочкою репера, дівчата сидять в обнімку, Наталя «епіцентр подій» прикрила рукою:

«А був поцілунок?», - підписала дочка Потапа фото.

Обидві дівчини на знімку закрили очі, ймовірно, від задоволення, все відбувалося, швидше за все, одному зі столичних розважальних закладів. Шанувальники збентежені побаченим:

«Мммммм»

«Я здохла»

«Бллл, коти-заї😍🔥»

«Нова пара😂»

«Уххх😏🔥🔥🔥»

«Ой, ви шо, які бомбезні😻❤»

Нагадаємо також, один з ефірів Х-Фактору був гарячим. Так Настя Каменських цього разу вирішила "помилуватися" зі своєю зірковою колегою Олею Поляковою.

На нових опублікованих Настею Каменських кадрах з так званих сторіз, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи. "Подія" сталася в ефірі Х-Фактор напередодні.

Обидві зірки одягалися чи то латексні, чи то в шкіряні червоного кольору сценічні яскраві костюми. Сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "поцілувати" один одного в губи.

Як повідомлялося раніше, дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Невідомі бажають дівчині та її сім'ї смерті, пишуть підколи та інші мерзенні повідомлення. Наталя просто блокувала цих користувачів, але недавній випадок перейшов усі межі. Як виявилося, невідомі зробили ролик, в якому Наталя, її мама і брат вилазять з могил.

"Ви що, думаєте це смішно жартувати про таке? Так ви малолітки, які створюють мільярд акаунтів, з яких можете писати таке! Ви не можете написати зі своїх сторінок особистих, я вже мовчу про те, щоб це все говорити в обличчя", - написала донька Потапа.

В кінці Наталія додала, що для неї сім'я - це найважливіше в житті.

"Якщо ви пишіть про таке моїй родині - значить ви ставитеся до своїх батьків. Дуже їм співчуваю, що вони виховали таке ДНО", - зазначила автор публікації.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа приголомшила визнанням в одному платті