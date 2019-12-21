Відома українська співачка Надеждаа Мейхер, учасниця минулого групи ВІА Гра, показала соковите фото в класичному образі

Надя в цей раз здалася в класичному костюмі і близькі. Вона закрила очі і вигнула трохи тіло, що додало фото особливої пікантності. Про це пише Politeka.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи До дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму житті— сенс.", - написала Мейхер під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"Ви тут така сексуальна і спокуслива, у мене навіть годинник встали, я б з вами всі зими перезимував. У вас незвичайний талант - талант бути сексуальною! Продовжуйте в тому ж дусі і побільше таких фоток!!!", "Вау", "Шикарний образ", "Чарівна", "Красуня! Богиня!", "Ніжна пристрасть".

Раніше ми повідомляли, що спекотна Мейхер на столі показала соковиті місця в пікантній позі.

Співачка цього разу залізла на стіл і прилягла на нього. На Мейхер виявилося в цей раз сукні з великим декольте. Образ доповнила Надія шикарним кольє.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Моя любов", "Боже яке кольє! І ви Надюша наш смарагд!", "Шикарно, Ви неймовірна красуня", "Надя, ви неймовірна", "Баронеса", "Красуня", "Неможливо красива, Надія", "Яке кольє", "Боже, яка краса", "Надюш, тут на фото так схожа на Джулію Робертс".

Повідомлялося, що соковита Мейхер продемонструвала свою гідність забувши про білизну.

Відома українська співачка Надія Мейхер, яка була учасницею групи "ВІА Гра", поділилася новим жарким знімком.

Нагадаємо, спокуслива Мейхер не змогла утримати свою гордість в глибокому декольте

А ще Politeka писала, що апетитна Мейхер в пікантній позі засвітила свою гордість у ванній

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Мейхер показала свої пружності забувши про пристойність і білизна



