Артистка зі своїм коханим виглядали мило і, в той же час, дивно

Зіркова співачка Альбіна Джанабаєва показала теплий передноворічний кадр зі своїм коханим – співаком Валерієм Меладзе

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки і екс-учасниці музичного колективу "ВІА Гра".

Так на новому опублікованому фото парочка красується у різдвяному светрі і з фото здається, що, дійсно, в одному. Чи це так, достеменно невідомо, можливо, артисти позували в однакових речах і на знімку всі ці фарби злилися в одне.

Як би там не було, у Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої щасливий вигляд, начебто вони розпаковують подарунки, і посміхаються вони прямо в об'єктив камери:

«Вся атрибутика свята на фото: помічники діда Мороза під «червоним покривалом грудня», новорічне дерево, стрічки, подарунки, посмішки... Але щось зайве?

Як думаєте?», - підписала артистка фото.

Підписникам таке атмосферне фото дуже сподобалося і вони активно почали відгадувати, що ж «зайвого» на фото.

Нагадаємо, раніше артистка продемонструвала свою підтягнуту фігуру і подарувала шанувальникам практично новорічний настрій.

Звичайно ж, без пікантних нюансів не обійшлося. На нових фото жінка красувалася на зйомках одного з новорічних шоу:

«Ні, не в тіні, в сяйві ялинок, іграшок, знімальних софітів!) назнімали краси, - будемо радувати вас скоро…», - підписала артистка знімок.

На зйомках артистка була в стильному чорному костюмі під чоловічий крій і класичному взутті на шпильці, наряд вигідно підкреслив груди артиски - останні, навіть трохи "визирали" з-під V-образного декольте.

Шанувальники засипали екс-ВІА Гру безліччю компліментів:

«Мила Ви ❤!!!»

«Вау, красуня»

«Шалено красивий костюм і образ в цілому!!)»

«Альбіна, яка ви тонка людина 🌹»

«...Мені вже сняться сни з Вами 😂😃»

«Вогонь»

Раніше, артистка продемонструвала свою любов до відомого артиста на очах у здивованої публіки.

Подружжя виступили на відомому російському шоу Івана Урганта і завели публіку до безперервних аплодисментів.

Так між чоловіком і жінкою відчувається, що називається, іскра - крім іншого у виступі, Валерій Меладзе схопив Альбіну Джанабаєву за руку, а та хотіла було притулитися до коханого, але стрималася і не зробила цього так яскраво виражено, як, ймовірно, хотіла.

На опублікованих кадрах артистка красується в комбінезоні чорного кольору зі скромним, але декольте, Валерій - в костюмі.

Під час виступу вони і це видно - дуже намагалися сподобатися публіці, і, ймовірно бажали продемонстувати з допомогою своєї творчості всю глибину почуттів один до одного.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

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