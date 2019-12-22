Звездная исполнительница Альбина Джанабаева показала теплый предновогодний кадр со своим возлюбленным – певцом Валерием Меладзе
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы и экс-участницы музыкального коллектива ВИА Гра.
Так на новом опубликованном фото парочка красуется в рождественском свитере и по фото кажется, что, действительно, в одном. Так ли это, точно неизвестно, возможно, артисты позировали в одинаковых вещах и на снимке все эти краски слились в одно.
Как бы там ни было, у Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой счастливый вид, они будто бы распаковывают подарки и улыбаются прямо в объектив камеры:
«Вся атрибутика праздника на фото: помошники Дед Мороза под «красным покрывалом декабря», новогоднее дерево, ленты, подарки, улыбки... Но что-то все же лишнее?
Как думаете?», - подписала артистка фото.
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Подписчикам такой атмосферный снимок очень понравился и они активно принялись отгадывать, что же «лишнего» на фото.
Напомним, ранее артистка продемонстрировала свою подтянутую фигуру и подарила поклонникам практически новогоднее настроение.
Конечно же, без пикантных нюансов не обошлось. Так на новых фото женщина красовалась на съемках одного из новогодних шоу:
«Нет, не в тени, в сиянии ёлок, игрушек, съёмочных софитов!) наснимали красоты, - будем вас скоро радовать…», - подписала артистка снимок.
На съемках артистка была в черном стильном костюме под мужской крой и классической обуви на шпильке, наряд выгодно подчеркнул грудь артиски - последняя, немного "выглядывала" из V-образного декольте.
Поклонники засыпали экс-ВИА Гру множеством комплиментов:
«Милая Вы ❤!!!»
«Вау, красотка»
«Безумно красивый костюм и образ в целом!!)»
«Альбина, какой вы тонкий человек 🌹»
«... Мне уже снятся сны с Вами 😂😃»
«Огонь»
Ранее, артистка продемонстрировала свою любовь к извесному артисту на глазах у изумленной публики.
Супруги выступили на известном российском шоу Ивана Урганта и завели публику до непрерывных апплодисментов.
Так между мужчиной и женщиной ощущается и видна, что называется, искра - помимо прочего в выступлении, Валерий Меладзе схватил Альбину Джанабаеву за руку, а та хотела было прислониться к возлюбленному, но сдержалась и не сделала этот так ярко выраженно, как, вероятно, хотела.
На опубликованных кадрах артистка красуется в комбинезоне черного цвета со скромным, но декольте, Валерий - в костюме.
Во время выступления они они и это видно - очень старались понравиться публике, и, вероятно желали продемострировать с помощью своего творчества всю глубину чувств друг к другу.
Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.
Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.
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