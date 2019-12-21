В мережу потрапили фото і відео з новорічного корпоративу «Слуг народу»

У п'ятницю, 20 грудня, у фракції "Слуга народу" стався масштабний новорічний корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів столиці. Для політиків співала сама Тіна Кароль і Jerry Heil, а ведучою була Катя Осадча. Святкування обійшлося депутатам суму з шістьма нулями, повідомляє Politeka.net з посиланням на публікації в соцмережі Facebook.

Сил нам у 2020 💚 Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Українські журналісти вже проаналізували вечірку парламентського монобольшинства і розповіли про вартість такого корпоративу. Наскільки відомо, співачка Тіна Кароль зазвичай виступає за 20 тисяч доларів в годину (470 тисяч гривень). Отже, тільки її двогодинний виступ на корпоративі обійшлося "слугам народу" майже 1 мільйон гривень.

Ведучою цього заходу стала зірка українського телебачення Катя Осадча. Також, на вході в ресторан була помічена відома співачка Jerry Heil.

«У Слуг народу сьогодні новорічний корпоратив. Хто з депутатів називає це неформальним «засіданням фракції». Інші - «благодійним вечором». Відкрито про гулянку ніхто не говорить. Більшість нардепів взагалі не знають, що буде в КВЦ Парковому сьогодні. Або так кажуть нам. Але ДЖЕРІ ХЕЙЛ, яка співає «Охраааана, отмееена», вже приїхала і забігла всередину зі своїм костюмом! Фотодоказ прикріплюю», – повідомив на фейсбуці журналіст Богдан Амінів.

У мережу потрапили і ціни на основні страви, які замовляли в ресторані CHI "Слуги народу". Так, сам ресторан виявився найдорожчим з подібних у Києві, та ціни на їжу і напої відповідали статусу закладу. Так, вартість гарячих страв коштували від 200 до 1850 гривень за порцію. Алкоголь звичайно ж був елітним, тому вартість однієї пляшки віскі склала 35 тисяч гривень.

Бюджетом новорічного корпоративу для політиків спочатку було виділено не більше 1 мільйона гривень.

Нагадаємо, що в інтернет-мережі з'явилося відео, як готували приміщення до корпоративу «слуг народу».

«Відео ранкової підготовки залу для корпоративу партії Слуга Народу. Потім там вимкнули інтернет і включили глушилки зв'язку, нових відео більше не з'явилося», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

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