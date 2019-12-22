Учасниця популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показала відверте фото зі зйомок

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram нинішньої солістки "ВІА Гри".

На новому опублікованому знімку артистка присіла, трохи розставивши ноги і спідлоба дивиться в камеру. На дівчині чорні колготи або панчохи в мікро-горошок, волосся блондинка підібрала, також на ній чудово сіла міні-сукня з високим комірцем:

«Дорогий Дідусь Мороз!

Я весь рік була дуже хорошою дівчиною😈, тому, будь ласка, вручи мене в подарунок...»

Мої Хороші, ви вже придумали які подарунки хотіли б на Новий рік?

Практично всі знімки артистки носять пікантне забарвлення – вона часто фотографується зі своїми зірковими колегами і рідше – одна. І в першому і в другому випадку, дівчина демонструє свою струнку фігуру і пишні «жіночі принади».

Раніше на опублікованих кадрах молоді стрункі і на будь-який чоловічий смак красуні з ВІА Гра кокетували на камеру. Вбрання у дівчат – кричущі, якщо не сказати більше. На кожній з них кожані вироби, добротно «посипані» різноманітними ланцюгами і металевими кільцями.

Більш того, дівчата, швидше за все, як і в житті, так і на фотокартках за всім спостерігають "звисока" – гордовиті погляди, спрямовані прямо в об'єктив камери надають опублікованим знімкам ще більшої пікантності.

Крім чорних шкір-шат, дівчата розпустили волосся і наділи панчохи або колготи в мікро-сітку, чим вигідно підкреслили свої стрункі ніжки. Не обійшлося на нових знімках і без демострації грудей і інших жіночих принад – але, безумовно, не прямої, а опосередкованої. Місцями відверті наряди притискали принади молодих красунь занадто щільно…

Шанувальники від такої «порції» краси і артистизму просто в захваті:

«Красуні»

«Любимки»

«Кішечки, як завжди стильно і се*сі)»

«Образи приголомшливі»

«Красуні, розумниці очаровашки і мілашки»

«Образи приголомшливі»

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.