Учасниця популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показала відверте фото зі зйомок
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram нинішньої солістки "ВІА Гри".
На новому опублікованому знімку артистка присіла, трохи розставивши ноги і спідлоба дивиться в камеру. На дівчині чорні колготи або панчохи в мікро-горошок, волосся блондинка підібрала, також на ній чудово сіла міні-сукня з високим комірцем:
«Дорогий Дідусь Мороз!
Я весь рік була дуже хорошою дівчиною😈, тому, будь ласка, вручи мене в подарунок...»
Мої Хороші, ви вже придумали які подарунки хотіли б на Новий рік?
Практично всі знімки артистки носять пікантне забарвлення – вона часто фотографується зі своїми зірковими колегами і рідше – одна. І в першому і в другому випадку, дівчина демонструє свою струнку фігуру і пишні «жіночі принади».
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Раніше на опублікованих кадрах молоді стрункі і на будь-який чоловічий смак красуні з ВІА Гра кокетували на камеру. Вбрання у дівчат – кричущі, якщо не сказати більше. На кожній з них кожані вироби, добротно «посипані» різноманітними ланцюгами і металевими кільцями.
Більш того, дівчата, швидше за все, як і в житті, так і на фотокартках за всім спостерігають "звисока" – гордовиті погляди, спрямовані прямо в об'єктив камери надають опублікованим знімкам ще більшої пікантності.
Крім чорних шкір-шат, дівчата розпустили волосся і наділи панчохи або колготи в мікро-сітку, чим вигідно підкреслили свої стрункі ніжки. Не обійшлося на нових знімках і без демострації грудей і інших жіночих принад – але, безумовно, не прямої, а опосередкованої. Місцями відверті наряди притискали принади молодих красунь занадто щільно…
Шанувальники від такої «порції» краси і артистизму просто в захваті:
«Красуні»
«Любимки»
«Кішечки, як завжди стильно і се*сі)»
«Образи приголомшливі»
«Красуні, розумниці очаровашки і мілашки»
«Образи приголомшливі»
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