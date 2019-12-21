Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у ДТП, в ході якої їй подряпали авто

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в Instagram.

«В черговий раз, друзі, подарунок на новий рік. Мені машину подряпали. Спасибі тим, хто подряпав мою машину, привіт. Дай Бог вам здоров'я і щастя», - зазначила вона.

У той же час Никитюк уточнила, що в минулий раз її авто «растрындячили повністю».

«В минулому році, буквально за день до нового року, мені взагалі розламали машину, повністю. І ви знаєте, мені здається, що під Новий рік потрібно з кимось за щось якось розрахуватися. Слава богу, що взяв грошима. Вважаю, це сигнал до того, що потрібно зробити якусь добру справу», - уточнила вона.

На опублікованих кадрах видно, що хтось серйозно подряпав задній бампер машини Никитюк. Однак українці не змогли висловити слова підтримки кумиру. Кадрами телеведуча поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка справді зачарувала незвичайним виглядом.

Справа в тому, що Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальному сукні з відвертим вирізом. Наряд з вельми цікавим дизайном здивував шанувальників не менше, ніж жарт, витівка Лесі.

Артистка прямо перед виходом на сцену вирішила станцювати, проте трохи заплуталася і ледь не впала. У відео, представленому в розділі Сторі, чути, як вона просить допомоги у колеги, щоб та допомогла їй встати.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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