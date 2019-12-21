Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у ДТП, в ході якої їй подряпали авто

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в Instagram.

 «В черговий раз, друзі, подарунок на новий рік. Мені машину подряпали. Спасибі тим, хто подряпав мою машину, привіт. Дай Бог вам здоров'я і щастя», - зазначила вона.

У той же час Никитюк уточнила, що в минулий раз її авто «растрындячили повністю».

«В минулому році, буквально за день до нового року, мені взагалі розламали машину, повністю. І ви знаєте, мені здається, що під Новий рік потрібно з кимось за щось якось розрахуватися. Слава богу, що взяв грошима. Вважаю, це сигнал до того, що потрібно зробити якусь добру справу», - уточнила вона.

Популярні новини зараз

Дочка Потапа влаштувала брудні танці прямо на столі: «Ось це соковито!»

Каменських засвітила апетитні форми в рваних штанях: "Запалює не тільки серця"

"Двійнята": в сім'ї Пугачової приголомшили вагітністю

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

На опублікованих кадрах видно, що хтось серйозно подряпав задній бампер машини Никитюк. Однак українці не змогли висловити слова підтримки кумиру. Кадрами телеведуча поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом.

Яскравими фото зірка ділиться з шанувальниками досить часто і цей раз не став винятком.

Як відомо, зірка кілька тижнів відпочивала в Китаї, звідки викладала яскраві фото своїх пригод. Зараз зірка вже повернулася додому і активно демонструє відпочинок вже в Києві. Цього разу артистка справді зачарувала незвичайним виглядом. 

Справа в тому, що Леся відвідала важливий захід, під час якого засвітилася в оригінальному сукні з відвертим вирізом. Наряд з вельми цікавим дизайном здивував шанувальників не менше, ніж жарт, витівка Лесі.

Артистка прямо перед виходом на сцену вирішила станцювати, проте трохи заплуталася і ледь не впала. У відео, представленому в розділі Сторі, чути, як вона просить допомоги у колеги, щоб та допомогла їй встати.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Никитюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».

Також Politeka писала, що Никитюк вразила яскравим відео з молоденьким жеребцем