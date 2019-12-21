Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала фото в одному купальнику

На фото Алла одягла тільки нижню білизну і взуття. В руках вона тримає, швидше за все, шкіряну косуху. Дочка Добкіна грайливо закинула ногу за ногу і тримається за животик. Видно, що він у неї з "подарунком". Судячи з усього, це фото було зроблено, коли Алла ходила вагітною. Про це пише Politeka.

Дочка Добкіна цим фото вирішила відповісти на питання про харчування під час вагітності. Алла зазначила, що писала пост, тому варто погортати стрічку.

Фанати не змогли залишити коментарі під фото або оцінити його. Адже воно виявилося в сторіс, де така функція відключена.

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26-річна дочка українського політика Алла Добкіна поділилася пікантним фото, блиснувши принадами без тіні збентеження.

Алла виклала фото, на якому вона постала в спокусливій позі. На дівчині пальто білого кольору, нижня білизна і чорні черевики - і все. Пікантний кадр з верхнім одягом на голе тіло змусив сотні чоловічих сердець битися частіше. Фото менш ніж за день лайкнула більше 1600 чоловік. Хвилясте волосся, яскравий макіяж і вдалий засмага доповнили чарівний образ.

За словами Алли, у них в сім'ї є традиція - обов'язково збиратися 3-4 рази на рік, щоб разом відзначити свята. Дівчина не розуміє, як деякі можуть, наприклад, зустрічати Новий рік в клубі, а не в затишному сімейному колі.



Повідомлялося, що мокра дочка Добкіна показала, на що здатна, відео облетіло мережу.

Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала, як потіє з чоловіком

«Капець. Ось так, якщо ви хочете мати круту фігуру. Тільки так. Тільки з таким трудом», - зазначив тренер Алли.

На опублікованих кадрах видно, як дочка Добкіна робить вправу на лавочці, а в якийсь момент чоловік підходить до неї і трохи проливає їй води на спину.

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