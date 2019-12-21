Відома українська співачка Ірина Білик показала підрослого сина Гліба на спільному фото

Знімок Ірина опублікувала чорно-білий. На ньому співачка схилила голову над головою Гліба. Чорна одяг мами і сина прямо злилася разом. Фото вийшло дуже чутливим. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сімейні цінності – не просто традиції, що передаються з покоління в покоління. Це все, що сім'я переживає спільно межах своєї обителі. Немає зв'язку більш міцною, ніж сімейні узи і не існує почуття більш щирого, ніж батьківська любов.", - написала Ірина під фото.

Фанати написали кілька коментарів під фото:

" Клас, дуже гарне фото", " Красивий хлопчик", "Яка краса", "Мадонна з немовлям".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Ірина Білик вирішила припустити, як би її звали, якщо б вона народилася в Африці.

Співачка опублікувала фотографію жінки з пишною зачіскою.

"якби я народилася в Африці, мене б назвали Іфе, що в перекладі означає Любов. Як ви думаєте, яка могла б бути, в такому разі, моя африканська прізвище?", - написала Іра під фото.

"Ірка, ну і справи,ти на Кіркорова схожа, так), скільки фотці цієї Ір, як Африканський ти Имир),але це гумор всі друзі,красива Іра правда так?)", "Запитайте у Гайтани її дівоче прізвище і не мучтеся", "Білик, вона і в Африці - Білик! Такий іншого просто немає! Ви неймовірна", "Дуже незвично, але не погано.".

Повідомлялося, що Білик в чорному капелюсі приголомшила українців інтимним зізнанням.

Відома українська співачка Ірина Білик опублікувала новий знімок в соціальних мережах. Вона на ньому крупним планом з сережками-зірками. Також співачка одягла чорний капелюшок з вуаллю на очі.

"Мені так подобається наш з вами діалог під постами! Ще зовсім недавно я взагалі не розуміла сенсу в цих лайку, коментарях тощо Просто писала про те, що думалось і іноді заглядала під пости, але робила це, каюсь, з деякою зневагою", - написала Ірина.

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