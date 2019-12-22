Зірка зізналася, що можуть бути сюрпризи!

Відома українська виконавиця Вєрка Сердючка розповіла, що насправді думає про Євробачення

Як повідомляє Politeka, про це зірка розповіла в рамках програми «Світське життя».

Так, Сердючка поспішила нагадати, що буде членом журі Нацвідбору.

«От скажи, де логіка? Все в новинах по телевізору оголосили, що Андрій Данилко сидить у журі», - сказала артистка.

У той же час Катя Осадча поцікавилася, що буде, якщо обраний співак не зможе поїхати на конкурс.

«Ми живемо в країні мрії, в країні в смартфоні - можуть бути всякі сюрпризи! Може, Вєрка Сердючка і хоче, а ось Андрій Данилко – проти», - підкреслила Сердючка.

Більше того, співачка також розповіла про те, що деякі з її шанувальників вже почули в її нової пісні Make It Rain Champagne фразу «Make Ukraine Champagne».

«це зі мною відбувається, скажи?! Я навіть не знімала кліп, а ось тепер треба буде - вже навіть Алан Бадоєв дзвонив», - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, на концерті Вєрки Сердючки в Голландії, по всьому видимому, було «жарко».

Так на нових опублікованих професійних кадрах в центрі подій, зрозуміло, зірка. Вєрка Сердючка отожгла в компанії свого шоу-балету на концерті в світовій столиці «приємних розваг», місці, де чудово живеться майже всім представникам сексуальних меншин – феєричному Амстердамі.

Концерт артиста Андрія Данилко, схоже, пройшов на ура, зал був переповнений, Вєрка Сердючка виконала свої хіти під оплески тисяч шанувальників:

«Thank you Amsterdam! @songfestivalfeest Photos by @nathanreinds @ferdydammanphotography», - підписав артист опубліковані кадри з концерту.

Нагадаємо, новий хіт Вєрки Сердючки злили в мережу, встояти неможливо: "Ти що, його вкрала?"

Як повідомляла Politeka, Данилко разом з мамою Сердючки приголомшили новим фото: «Стоять, як засватані…»

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