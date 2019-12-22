Ірина Сопонару зі студії «Квартал 95» засвітилася в оточенні чоловіка співачки Наді Дорфєєвої, з яким провела час

Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала в Instagram.

«Ось такий дует, як вам? Відбомбили з Володимиром Дантесом івент і це було прекрасно. А за моє прекрасне обличчя окреме спасибі. У цей вечір я була дівою», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сопонару позує разом з Володимиром Дантесом. Це викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

«Цікаво навіщо Дантес одягнув сукню», «Іра, куди груди поділася?», «А Володя комусь потрібен?», «Вова теж молодець!», «дуже класні», «кожен день з іншим», «не показуйте це фото Наді», «такі собі Аліки», «шикарний дует», «Надя буде ревнувати», «кого там ревнувати? Ось цей кущ кучерявий на ніжках.? Це у Дорофєєвої однієї смак такий, напевно», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, український виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів інтимні подробиці сімейного життя. Про це він заявив в рамках програми Маші Єфросиніної «Іспит».

Так, був цікавий питання про те, як Дантес зустрічає дружину з гастролей і намагається він її спокусити.

«Ніяк. По-перше, не треба її чіпати. Вона ж людина. Інакше це буде зґвалтування якесь. Ти ж відчуваєш станом, чи готова вона зараз тобі відповідати. Якщо ти бачиш якийсь швидкоплинний дискомфорт, то не треба продовжувати. Потрібно прислухатися до партнера», - зазначив він.

Дантес стверджує, що «Моє бажання не повинно бути вище її втоми. Хіба що ти можеш зробити їй приємно і теж отримати від цього задоволення, так можна, і не факт, що треба продовжувати».

При цьому, підкреслив співак, коли Дорофєєва відпочила, то пара не проти пограти в рольові ігри і експериментувати в ліжку.

«Я весь час її соблазняю. Це вічна гра. Це ж класно, коли ти починаєш грати в те, що вона недоторка. А потім ти починаєш сміятися з цього. Це найкайфовіше», - уточнив він.

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